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В Сочи мужчина избил 17-летнего спасателя из-за замечания
В Сочи мужчина избил 17-летнего спасателя из-за замечания - РИА Новости, 06.08.2021
В Сочи мужчина избил 17-летнего спасателя из-за замечания
Полиция проводит проверку в отношении мужчины, избившего спасателя в Сочи. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:36
2021-08-06T10:16
происшествия
краснодарский край
сочи
новости - туризм
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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении мужчины, избившего спасателя в Сочи.Ранее в социальных сетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых толпа мужчин окружила молодого человека, лежащего на земле. По информации из соцсетей, 3 августа на пляже Адлерского района отдыхающие бесплатно воспользовались инвентарем для отдыха. На замечания 17-летнего спасателя оплатить аренду инвентаря, отдыхающие ответили отказом, затем один из туристов повалил сотрудника пляжа на землю и начал пинать ногами."По данному факту материал зарегистрирован, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в УВД по Краснодарскому краю.По информации из социальных сетей, спасатель был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20210802/proverka-1744038809.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, новости - туризм
09:36 06.08.2021 (обновлено: 10:16 06.08.2021)
 
В Сочи мужчина избил 17-летнего спасателя из-за замечания

В Сочи полиция начала проверку после избиения 17-летнего спасателя из-за замечания

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении мужчины, избившего спасателя в Сочи.
Ранее в социальных сетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых толпа мужчин окружила молодого человека, лежащего на земле. По информации из соцсетей, 3 августа на пляже Адлерского района отдыхающие бесплатно воспользовались инвентарем для отдыха. На замечания 17-летнего спасателя оплатить аренду инвентаря, отдыхающие ответили отказом, затем один из туристов повалил сотрудника пляжа на землю и начал пинать ногами.
"По данному факту материал зарегистрирован, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в УВД по Краснодарскому краю.
По информации из социальных сетей, спасатель был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
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