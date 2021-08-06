https://ria.ru/20210806/izbienie-1744621432.html

В Сочи мужчина избил 17-летнего спасателя из-за замечания

В Сочи мужчина избил 17-летнего спасателя из-за замечания - РИА Новости, 06.08.2021

В Сочи мужчина избил 17-летнего спасателя из-за замечания

Полиция проводит проверку в отношении мужчины, избившего спасателя в Сочи. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:36

2021-08-06T09:36

2021-08-06T10:16

происшествия

краснодарский край

сочи

новости - туризм

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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении мужчины, избившего спасателя в Сочи.Ранее в социальных сетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых толпа мужчин окружила молодого человека, лежащего на земле. По информации из соцсетей, 3 августа на пляже Адлерского района отдыхающие бесплатно воспользовались инвентарем для отдыха. На замечания 17-летнего спасателя оплатить аренду инвентаря, отдыхающие ответили отказом, затем один из туристов повалил сотрудника пляжа на землю и начал пинать ногами."По данному факту материал зарегистрирован, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в УВД по Краснодарскому краю.По информации из социальных сетей, спасатель был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210802/proverka-1744038809.html

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, новости - туризм