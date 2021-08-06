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В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии за истязание сына
В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии за истязание сына - РИА Новости, 06.08.2021
В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии за истязание сына
Назаровский городской суд Красноярского края приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу города Назарово, которая признана виновной в истязаниях... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:34
2021-08-06T11:34
происшествия
назарово
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Назаровский городской суд Красноярского края приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу города Назарово, которая признана виновной в истязаниях малолетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Суд установил, что женщина с декабря 2020 по февраль 2021 года не заботилась о сыне 2019 года рождения. Пользуясь беспомощным состоянием малолетнего, она систематически наносила ему побои, причиняя физическую боль и психические страдания."Назаровский городской суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч.2 ст. 117 (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). &lt;…&gt; Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что приговор в законную силу не вступил. Женщина лишена родительских прав, мальчик находится в специализированном учреждении.
https://ria.ru/20210727/istyazanie-1743107375.html
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происшествия, назарово, красноярский край, россия
11:34 06.08.2021
 
В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии за истязание сына

В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии общего режима за истязание малолетнего сына

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Назаровский городской суд Красноярского края приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу города Назарово, которая признана виновной в истязаниях малолетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что женщина с декабря 2020 по февраль 2021 года не заботилась о сыне 2019 года рождения. Пользуясь беспомощным состоянием малолетнего, она систематически наносила ему побои, причиняя физическую боль и психические страдания.
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"Назаровский городской суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч.2 ст. 117 (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). <…> Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что приговор в законную силу не вступил. Женщина лишена родительских прав, мальчик находится в специализированном учреждении.
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