https://ria.ru/20210806/istyazanie-1744643669.html

В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии за истязание сына

В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии за истязание сына - РИА Новости, 06.08.2021

В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии за истязание сына

Назаровский городской суд Красноярского края приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу города Назарово, которая признана виновной в истязаниях... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:34

2021-08-06T11:34

2021-08-06T11:34

происшествия

назарово

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Назаровский городской суд Красноярского края приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу города Назарово, которая признана виновной в истязаниях малолетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Суд установил, что женщина с декабря 2020 по февраль 2021 года не заботилась о сыне 2019 года рождения. Пользуясь беспомощным состоянием малолетнего, она систематически наносила ему побои, причиняя физическую боль и психические страдания."Назаровский городской суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч.2 ст. 117 (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). <…> Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что приговор в законную силу не вступил. Женщина лишена родительских прав, мальчик находится в специализированном учреждении.

https://ria.ru/20210727/istyazanie-1743107375.html

https://ria.ru/20210716/sud-1741512159.html

назарово

красноярский край

россия

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происшествия, назарово, красноярский край, россия