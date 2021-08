https://ria.ru/20210806/internet-1744333745.html

История интернета

История интернета - РИА Новости, 06.08.2021

История интернета

Интернет – это всемирная компьютерная сеть, множество узлов которой составляют взаимодействующие по единым правилам компьютеры и компьютерные устройства,...

Интернет – это всемирная компьютерная сеть, множество узлов которой составляют взаимодействующие по единым правилам компьютеры и компьютерные устройства, работающие в составе независимых пакетных сетей с различными архитектурами, техническими характеристиками и территориальным размещением. Правила обмена сообщениями между узлами интернета определены семейством протоколов. Интернет служит коммуникационной инфраструктурой электронной почты, Всемирной паутины (служба в сети интернет, позволяющая получать доступ к информации на любых серверах, подключенных к сети), поисковых систем, интернет-телефонии и других сервисов (служб), широко применяемых при информатизации образования, науки, экономики, государственного управления и других видов деятельности. Идея построения информационной сети была предложена в 1962 году американским ученым Джозефом Ликлайдером в заметках, посвященных концепции построения "галактической сети" (Galactic Network). Теоретическое обоснование пакетной коммутации при передаче сообщений в компьютерных сетях было дано в статье американского ученого Леонарда Клейнрока, опубликованной в 1961 году.Первый практический шаг по пути создания интернета был сделан Оборонным департаментом передовых исследовательских проектов ARPA (США), который в 1967 году представил план построения пакетной сети ARPANET. В качестве первого узла сети ARPANET был выбран возглавляемый Клейнроком Сетевой измерительный центр (Network Measurements Center) в Калифорнийском университете (UCLA, Лос-Анжелес). 2 сентября 1969 года группе ученых под руководством Леонарда Клейнрока удалось установить канал передачи данных с одного компьютера на другой через кабель. Этот момент считается началом эры Интернета.В октябре 1969 года второй узел был установлен в Стэнфордском исследовательском институте SRI (Stanford Research Institute) и впервые была организована передача информации между удаленными компьютерами. В последующие два месяца к сети ARPANET подключили узлы в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и в Университете штата Юта. К 1971 году в состав ARPANET входило 15 узлов. Основная причина столь медленного роста заключалась в том, что большинство компьютеров не имело единого программного обеспечения.В 1972 году после открытия доступа для университетов и исследовательских организаций ARPANET объединяла уже 50 университетов и исследовательских организаций, имевших контракты с министерством обороны США. В 1973 году ARPANET выросла до международных масштабов, объединив сети, находящиеся в Великобритании и Норвегии. Помимо сети ARPANET стали разрабатываться и другие экспериментальные сети с использованием радио- и спутниковой связи. В то время еще не существовало простого способа для соединения столь различных сетей. В 1971 году американский инженер Рэй Томлинсон изобрел электронную почту, а в следующем году это первое из наиболее популярных приложений интернета было реализовано. Ключевым событием в развитии интернета является изобретение Робертом Каном (США) сетевого протокола, на базе которого, совместно с ученым Винтоном Серфом, в 1973 году были разработаны протоколы TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – протоколы управления процессом передачи/Internet-протокол), что сделало возможным обмен данными между сетями разных типов. В январе 1983 года ARPANET перешла на протокол TCP/IP. ARPANET и присоединенные к ней другие сети, использующие протоколы TCP/IP, в целом стали известны под названием "интернет". ARPA сделал эти протоколы доступными для других групп, желающих создавать сети, и данный стандарт получил широкое признание.В начале 1980-х годов под эгидой Национального научного фонда США (National Science Foundation, NSF) на основе технологии ARPANET работало несколько сетей. В 1985 году их заменила одна сеть NSFNET (National Science Foundation NETwork – Сеть Национального научного фонда), которая объединила региональные университетские сети и пять суперкомпьютерных центров, расположенных в разных регионах США. Новая сеть вскоре заменила ARPAnet в качестве "хребта" (backbone) интернета. К 1988 году к магистральной сети NSFNET были подключены различные региональные исследовательские и образовательные сети, частично поддерживаемые NSF, что расширило охват интернета на всей территории Соединенных Штатов. Затем к интернету стали присоединяться другие страны. В марте 1989 года британский физик Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), работавший в Европейской организации ядерных исследований CERN (European Organization for Nuclear Researchnbsp), предложил проект системы управления информацией, которая использовала бы гипертекст для связывания документов на разных компьютерах, подключенных к интернету (Всемирная паутина, World Wide Web, WWW). К концу 1990 года для реализации проекта он с помощником бельгийским инженером Робертом Кайо разработал ключевые технологии, лежащие в основе интернета, включая язык гипертекстовой разметки (HTML) для создания веб-страниц, протокол передачи гипертекста (HTTP), набор правил для передачи данных через интернет и унифицированные указатели ресурсов (URL) или веб-адреса для поиска документа или страницы. Он также разработал базовый браузер, позволяющий просматривать связанные гиперссылками текстовые файлы онлайн, и программное обеспечение веб-сервера. История интернета как общедоступной службы началась 6 августа 1991 года, когда Бернерс-Ли опубликовал первый в истории веб-сайт – (принадлежит CERN). Сайт был посвящен проекту World Wide Web, описывал интернет и способы его использования. Доступ к созданному браузеру был предоставлен широкой публике, однако распространение его вне научных кругов шло медленно. Новый этап в развитии интернета связан с выходом первой Unix-версии графического браузера Mosaic в 1993 году, разработанного Марком Андриссеном, стажировавшимся в Национальном центре суперкомпьютерных приложений (National Center for Supercomputing Applications, NCSA), США. С 1994 года после выхода версий браузера Mosaic для операционных систем Windows и Macintosh, а вскоре вслед за этим – браузеров Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer, интернет обрел популярность среди широкой публики сначала в США, а затем по всему миру. В 1995 году компания NSF передала ответственность за интернет в частный сектор. Это способствовало расширению круга коммерческих поставщиков и потребителей услуг сети интернет, которая вскоре связала между собой миллионы компьютеров и сотни миллионов людей во всем мире. Количество интернет-пользователей во всем мире постоянно растет. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ) к концу 2019 года интернет использовали более 51% людей или четыре миллиарда человек. Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель достигал почти 70%. По данным ежегодного глобального исследования от We Are Social и Hootsuite на январь 2021 года, интернетом пользуются 4,66 миллиарда человек во всем мире, что составляет 59,5% от всего населения Земли. В России также наблюдается рост числа интернет-пользователей. По данным Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) в 2019 году аудитория Рунета (русскоязычная часть всемирной сети интернет) составила 96,7 миллиона человек (79%). Относительно 2018 года она увеличилась на 4,2%. По данным Mediascope, в 2020 году аудитория Рунета составила 97,4 миллиона человек (79,5% от всего населения страны).Высокому темпу развития интернета способствует то, что со времени его зарождения профессионалы, занимающиеся научно-техническими задачами построения интернета, без задержек обмениваются идеями и решениями, используя возможности интернета. Созданные на основе него виртуальные исследовательские лаборатории, корпоративные и государственные информационные порталы и другие прикладные надстройки стали признанными средствами поддержки конкурентоспособности научных учреждений, корпораций, государственных организаций и др.Сегодня интернет стал неотделимой частью современной цивилизации. Он является основой для развития интернет-торговли, составляющей постоянно возрастающий сегмент мировой и отечественной экономики, важнейшим инструментом развития современных национальных и международных финансовых систем, включая системы платежей. Стремительно врываясь в сферы образования, торговли, связи, услуг, интернет порождает новые формы общения и обучения, коммерции и развлечений. С ростом числа узлов и прикладных сервисов интернета возрастает актуальность связанных между собой проблем: пропускной способности каналов, пресечения распространения спама, вирусов и других вредоносных воздействий на интернет. На обострение проблемы пропускной способности существенно влияет рост популярности сервисов, основанных на технологиях обмена видеосообщениями высокого разрешения в режиме реального времени; проведение видеоконференций с эффектом телеприсутствия и др. Попытки кардинального решения этих и ряда других проблем предпринимаются в рамках начатых в США проектов "Интернет2" (Internet2, 1996) и "Интернет следующего поколения" (NGI – Next Generation Internet, 1997).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

2021

