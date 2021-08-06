https://ria.ru/20210806/gvineya-1744781063.html

В Гвинее выявили смертельную лихорадку Марбург

В Гвинее выявили смертельную лихорадку Марбург - РИА Новости, 06.08.2021

В Гвинее выявили смертельную лихорадку Марбург

Случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим тяжело протекающее заболевание - геморрагическую лихорадку Марбурга - впервые был выявлен в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T23:31

2021-08-06T23:31

2021-08-06T23:31

в мире

гвинея

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим тяжело протекающее заболевание - геморрагическую лихорадку Марбурга - впервые был выявлен в Гвинее, сообщило министерство здравоохранения страны.Возможный случай заражения вирусом был проверен в двух гвинейских лабораториях. Теперь власти решили отправить образец в Сенегал для подтверждения заражения вирусом Марбург. Кроме того, власти распорядились проверить возможное заражение вирусом у контактов человека с подозрением на заражение вирусом и усилить контроль за районом, где был обнаружен подозрительный случай.Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим специального противовирусного лечения. Естественными хозяевами марбургского вируса считаются Rousettus aegypti, плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae. Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется путем передачи от человека к человеку.Инкубационный период вируса варьируется в пределах от 2 до 21 дня. Болезнь начинается внезапно с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжелого недомогания. Характерным признаком являются мышечные боли. На третий день появляются тяжелая водянистая диарея, боли и колики в области живота, тошнота и рвота. В летальных случаях заболевания смерть чаще всего наступает через 8-9 дней после появления симптомов, и ей обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шоковое состояние.

https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html

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в мире, гвинея, здоровье - общество