Ветераны хард-рока Guns N' Roses выпустили "новую" песню впервые за 13 лет
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцерт группы GUNS N’ ROSES в спорткомплексе "Олимпийский"
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Участники американской хард-рок группы Guns N 'Roses впервые за 13 лет выпустили новую песню "Absurd", сообщает Billboard.
Как отмечают в издании, на самом деле представленный в Сети трек — это ранее неизданная песня "Silkworms" в переработке и с другим названием.
И хотя композиция не вошла в альбом ветеранов хард-рока "Chinese Democracy" (2008 год), несколько раз рокеры исполнили ее на своих концертах в начале 2000-х. В студии только не записали.
Авторами "Absurd" стали все участники Guns N 'Roses. Продюсировал трек вокалист группы Эксл Роуз вместе с Карамом Костанзо. Он ранее помогал музыкантам с "Chinese Democracy".
Авторами "Absurd" стали все участники Guns N 'Roses. Продюсировал трек вокалист группы Эксл Роуз вместе с Карамом Костанзо. Он ранее помогал музыкантам с "Chinese Democracy".
Еще в апреле 2020 года жена басиста Даффа Маккагана рассказывала, что рокеры усиленно работают над каким-то новым материалом. "Мне пока мало что известно, но кое-что я слышала. И это довольно эпично", — прокомментировала она.
Порадуют ли Guns N 'Roses в ближайшее время новым альбомом и войдет ли в него "Absurd", пока неизвестно.
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