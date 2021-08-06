https://ria.ru/20210806/gunsnroses-1744751020.html

Ветераны хард-рока Guns N' Roses выпустили "новую" песню впервые за 13 лет

Ветераны хард-рока Guns N' Roses выпустили "новую" песню впервые за 13 лет - РИА Новости, 06.08.2021

Ветераны хард-рока Guns N' Roses выпустили "новую" песню впервые за 13 лет

Участники американской хард-рок группы Guns N 'Roses впервые за 13 лет выпустили новую песню "Absurd", сообщает Billboard. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:26

2021-08-06T19:26

2021-08-06T19:26

культура

guns n' roses

новости культуры

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Участники американской хард-рок группы Guns N 'Roses впервые за 13 лет выпустили новую песню "Absurd", сообщает Billboard. Как отмечают в издании, на самом деле представленный в Сети трек — это ранее неизданная песня "Silkworms" в переработке и с другим названием. И хотя композиция не вошла в альбом ветеранов хард-рока "Chinese Democracy" (2008 год), несколько раз рокеры исполнили ее на своих концертах в начале 2000-х. В студии только не записали. Авторами "Absurd" стали все участники Guns N 'Roses. Продюсировал трек вокалист группы Эксл Роуз вместе с Карамом Костанзо. Он ранее помогал музыкантам с "Chinese Democracy". Еще в апреле 2020 года жена басиста Даффа Маккагана рассказывала, что рокеры усиленно работают над каким-то новым материалом. "Мне пока мало что известно, но кое-что я слышала. И это довольно эпично", — прокомментировала она. Порадуют ли Guns N 'Roses в ближайшее время новым альбомом и войдет ли в него "Absurd", пока неизвестно.

https://ria.ru/20200710/1574154481.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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guns n' roses, новости культуры