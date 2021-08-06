Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/gotovnost-1744617989.html
Шойгу рассказал о готовности российских военных к борьбе с ЧС
Шойгу рассказал о готовности российских военных к борьбе с ЧС - РИА Новости, 06.08.2021
Шойгу рассказал о готовности российских военных к борьбе с ЧС
Не менее 43 тысяч российских военнослужащих находятся в постоянной готовности к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:12
2021-08-06T09:12
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Не менее 43 тысяч российских военнослужащих находятся в постоянной готовности к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Министерство обороны РФ не стоит в стороне от проблем граждан страны. Вооружённые силы регулярно привлекаются к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В постоянной готовности находятся не менее 43 тысяч человек и более 4 тысяч единиц различной техники", - сказал Шойгу на встрече с коллективом "Красмаша".По его словам, только за последние пять лет помощь получили 56 регионов РФ. "При этом войска привлекались 271 раз", - сообщил министр.Он напомнил, что в рамках помощи населению в борьбе с COVID-19 специалисты военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах страны возвели 31 многофункциональный медицинский центр, оснащённый самым современным оборудованием.
https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744489738.html
https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744270850.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21ee91f8d392e7cfdef9fb1ad8ec460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:12 06.08.2021
 
Шойгу рассказал о готовности российских военных к борьбе с ЧС

Министр обороны Шойгу: не менее 43 тысяч военных находятся в постоянной готовности к борьбе с ЧС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Не менее 43 тысяч российских военнослужащих находятся в постоянной готовности к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Министерство обороны РФ не стоит в стороне от проблем граждан страны. Вооружённые силы регулярно привлекаются к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В постоянной готовности находятся не менее 43 тысяч человек и более 4 тысяч единиц различной техники", - сказал Шойгу на встрече с коллективом "Красмаша".
Военнослужащие ВС Индии на торжественном открытии международных российско-индийских учений Индра-2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 12:59
Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях
По его словам, только за последние пять лет помощь получили 56 регионов РФ. "При этом войска привлекались 271 раз", - сообщил министр.
Он напомнил, что в рамках помощи населению в борьбе с COVID-19 специалисты военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах страны возвели 31 многофункциональный медицинский центр, оснащённый самым современным оборудованием.
Узбекско-российские военные учения Жануб-2021/Юг-2021 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 07:46
Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе
 
БезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
14:43NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
14:42В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
14:41Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
14:34СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов
14:31В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских
Лента новостейМолния