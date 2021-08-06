https://ria.ru/20210806/gotovnost-1744617989.html

Шойгу рассказал о готовности российских военных к борьбе с ЧС

Шойгу рассказал о готовности российских военных к борьбе с ЧС - РИА Новости, 06.08.2021

Шойгу рассказал о готовности российских военных к борьбе с ЧС

Не менее 43 тысяч российских военнослужащих находятся в постоянной готовности к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:12

2021-08-06T09:12

2021-08-06T09:12

безопасность

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Не менее 43 тысяч российских военнослужащих находятся в постоянной готовности к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Министерство обороны РФ не стоит в стороне от проблем граждан страны. Вооружённые силы регулярно привлекаются к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В постоянной готовности находятся не менее 43 тысяч человек и более 4 тысяч единиц различной техники", - сказал Шойгу на встрече с коллективом "Красмаша".По его словам, только за последние пять лет помощь получили 56 регионов РФ. "При этом войска привлекались 271 раз", - сообщил министр.Он напомнил, что в рамках помощи населению в борьбе с COVID-19 специалисты военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах страны возвели 31 многофункциональный медицинский центр, оснащённый самым современным оборудованием.

https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744489738.html

https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744270850.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии