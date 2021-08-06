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Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову - РИА Новости, 06.08.2021
Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
Президент России Владимир Путин продлил до 13 августа 2022 года срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза РФ Юрию Кокову, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:06
2021-08-06T15:06
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 13 августа 2022 года срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза РФ Юрию Кокову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 августа 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Кокову Юрию Александровичу", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, россия
15:06 06.08.2021
 
Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову

Президент Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову до 13 августа 2022 года

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 13 августа 2022 года срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза РФ Юрию Кокову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 августа 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Кокову Юрию Александровичу", - говорится в документе.
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