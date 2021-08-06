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Подростки попали в больницу под Воронежем после взрыва самодельной петарды
Подростки попали в больницу под Воронежем после взрыва самодельной петарды - РИА Новости, 06.08.2021
Подростки попали в больницу под Воронежем после взрыва самодельной петарды
Двое подростков госпитализированы с серьезными травмами рук после взрыва самодельной петарды под Воронежем, сообщает прокуратура области. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:11
2021-08-06T13:11
2021-08-06T14:04
происшествия
воронеж
рамонский район
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Двое подростков госпитализированы с серьезными травмами рук после взрыва самодельной петарды под Воронежем, сообщает прокуратура области.Инцидент произошел в четверг около 15.40 мск в Рамонском районе."Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет пострадали при взрыве самодельной петарды в карьере возле села Медовка. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами рук", - говорится в сообщении.Оба пострадавших находятся в детской больнице Воронежа. Как отмечает надзорное ведомство, жизни подростков ничего не угрожает."По предварительным данным, подростки пытались поджечь самодельное взрывное устройство из металлической трубы с серой от спичек. При поджоге петарды она взорвалась в руках у несовершеннолетних", - информирует прокуратура.По данным надзорного ведомства, полиция по факту случившегося проводит процессуальную проверку, ход которой взят на контроль прокуратурой Рамонского района.Следственное управление СК РФ по региону объявило о начале проверки обстоятельств произошедшего. По его данным, пострадавшие получили травмы средней тяжести. Следователь провел осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники несовершеннолетних, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210625/podrostki-1738530903.html
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происшествия, воронеж, рамонский район
13:11 06.08.2021 (обновлено: 14:04 06.08.2021)
Подростки попали в больницу под Воронежем после взрыва самодельной петарды
Двое подростков госпитализированы с травмами рук после взрыва самодельной петарды под Воронежем
ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости.
Двое подростков госпитализированы с серьезными травмами рук после взрыва самодельной петарды под Воронежем
, сообщает прокуратура области.
Инцидент произошел в четверг около 15.40 мск в Рамонском районе
.
"Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет пострадали при взрыве самодельной петарды в карьере возле села Медовка. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами рук", - говорится в сообщении.
Оба пострадавших находятся в детской больнице Воронежа. Как отмечает надзорное ведомство, жизни подростков ничего не угрожает.
"По предварительным данным, подростки пытались поджечь самодельное взрывное устройство из металлической трубы с серой от спичек. При поджоге петарды она взорвалась в руках у несовершеннолетних", - информирует прокуратура.
По данным надзорного ведомства, полиция по факту случившегося проводит процессуальную проверку, ход которой взят на контроль прокуратурой Рамонского района.
Следственное управление СК РФ по региону объявило о начале проверки обстоятельств произошедшего. По его данным, пострадавшие получили травмы средней тяжести. Следователь провел осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники несовершеннолетних, назначена судебно-медицинская экспертиза.