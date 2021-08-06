https://ria.ru/20210806/futrakun-1744651867.html

Вирасак Футракун: иракский сценарий в отношении Мьянмы невозможен

Вирасак Футракун: иракский сценарий в отношении Мьянмы невозможен - РИА Новости, 06.08.2021

Вирасак Футракун: иракский сценарий в отношении Мьянмы невозможен

Политический кризис в Мьянме, сложившийся после прихода к власти в стране военных в феврале 2021 года, сделал эту страну Юго-Восточной Азии одним из центров... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:00

2021-08-06T14:00

2021-08-06T14:00

интервью

таиланд

экономическое сообщество асеан

вирасак футракун

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Политический кризис в Мьянме, сложившийся после прихода к власти в стране военных в феврале 2021 года, сделал эту страну Юго-Восточной Азии одним из центров взаимодействия интересов мировых держав. Таиландский сенатор Вирасак Футракун, в прошлом – посол Таиланда в Мьянме, Японии и США, затем замминистра иностранных дел Таиланда, обладающий глубокими знаниями о Мьянме, рассматривался в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как один из основных кандидатов на должность специального представителя председателя АСЕАН по этой стране. Корреспондент РИА Новости Евгений Беленький побеседовал в Бангкоке с ветераном таиландской дипломатии о роли АСЕАН в разрешении кризиса в Мьянме и о том, существуют ли реальные альтернативы подходу АСЕАН к ситуации в стране, являющейся полноправным членом ассоциации.– В апреле на внеочередной встрече министров иностранных дел АСЕАН с участием Мьянмы был принят документ под названием "Консенсус по 5 пунктам", которым предлагается всем сторонам конфликта в этой стране, включая военных и сторонников арестованных гражданских лидеров, немедленно прекратить политическое насилие и сесть за стол мирных переговоров при посредничестве специального представителя АСЕАН. На этой неделе на плановой ежегодной министерской встрече АСЕАН был назначен спецпредставитель, второй министр иностранных дел Брунея. Насколько велики шансы того, что военные власти Мьянмы полностью выполнят требования "Консенсуса"?– Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время никакой должности в АСЕАН не занимаю и говорю сегодня только как бывший посол Таиланда в Мьянме, хорошо знающий эту страну. С такой оговоркой я могу сказать, что после принятия министерской встречей АСЕАН 24 апреля "Консенсуса по 5 пунктам" второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф, тот, который в прошедшую среду был назначен спецпредставителем по Мьянме, уже съездил туда и разговаривал с руководителями военного правительства о выполнении пяти пунктов, и ему ответили, что Мьянма готова выполнить пять пунктов "Консенсуса", но только тогда, когда в стране установятся стабильность и порядок. Лидеры военных властей не отказываются выполнить пять пунктов "Консенсуса", они продолжают общение в рамках АСЕАН, участвуют в министерских встречах, как сейчас, например. А в прошлое воскресенье, выступая с обращением к нации по телевидению, лидер военного правительства старший генерал Мин Аунг Хлайн вполне однозначно заявил, что Мьянма будет продолжать общаться с коллегами по АСЕАН, примет специального представителя и будет с ним взаимодействовать по вопросу выполнения пяти пунктов "Консенсуса". Так что можно вполне сказать, что Мьянма намеревается продолжать взаимодействие с АСЕНАН по выполнению пяти пунктов, но считает, что для этого сначала должны сложиться условия, а именно – в стране должны установиться стабильность и порядок.– Каково будущее усилий АСЕАН по разрешению кризиса в Мьянме в ситуации, когда страны Запада проводят собственную политику в отношении Мьянмы, которая часто имеет конфронтационный характер, не совпадающий с идеологией АСЕАН в сфере разрешения конфликтов?– Конечно, на Мьянму сейчас оказывается давление, часть международного сообщества требует ускорения возвращения страны к демократии и гражданскому правлению. Оказывается такое давление и на АСЕАН, чтобы региональный блок "более решительно" действовал в отношении Мьянмы, страны, которая является его полноправным членом.Каждая страна вольна проводить собственную внешнюю политику так, как она считает нужным. Страны Запада основывают свою политику по отношению к Мьянме на идеях либерализма и демократии, это вообще основа их внешней политики, и на собственных национальных интересах, это их право. Они требуют скорейшего возвращения Мьянмы к демократии. Они оказывают давление и на АСЕАН.Но давайте посмотрим, какие вообще рычаги есть сейчас в руках стран Запада для оказания влияния на процессы, происходящие в Мьянме? Силовое решение, если попытаться провести его через Совбез ООН, будет немедленно блокировано Россией и Китаем. По той же причине невозможно и ввести в Мьянму миротворческий контингент ООН, или произвести какие-то еще силовые действия по смене режима. В современной обстановке повторения в Мьянме иракского сценария 2003 года, то есть создания какой-либо международной коалиции, использования военной силы для силовой смены режима, быть просто не может.Что остается тем странам, которые хотят ускорить процесс возвращения Мьянмы к демократии? Экономическое давление, санкции. Что они и делают – и США, и Евросоюз. Но только это далеко не первые санкции в истории Мьянмы, страна прожила при прежних военных правительствах под санкциями США и Европы все девяностые годы прошлого века и все двухтысячные, больше 20 лет. Тогда санкции привели к одному результату: упрочению экономических связей Мьянмы с Китаем, который поставлял в страну все, в чем ей отказывал Запад. Мьянма превратилась в идеальный рынок для китайских товаров, и какого-либо масштабного социально-экономического эффекта от санкций не почувствовала. В нынешней обстановке это, скорее всего, повторится, тем более, что сейчас у Мьянмы есть не один, как раньше, а два важнейших партнера среди мировых держав, ведущих собственную независимую политику по отношению к ситуации вокруг этой страны, – Китай и Россия, для которых мьянманский рынок останется открытым при любых санкциях Запада. Многие страны АСЕАН тоже не намерены сворачивать свои торгово-экономические отношения с Мьянмой, так что санкции и в этот раз большого эффекта иметь не будут. Западным державам не остается в этой ситуации никаких эффективных путей воздействия на Мьянму, так что они будут вынуждены действовать через АСЕАН, в которой Мьянма состоит, как полноправный член блока, с 1997 года. АСЕАН, таким образом, становится основным инструментом взаимодействия мирового сообщества с Мьянмой.В АСЕАН прекрасно понимают, что давление со стороны западных диалоговых партнеров блока по вопросу Мьянмы будет продолжаться и усиливаться. Но АСЕАН, которая на сегодня обладает серьезным международным авторитетом, живет по своему уставу, в который заложены два основополагающих принципа: невмешательство во внутренние дела друг друга и единогласность, консенсус в принятии всех решений.Каким бы ни было давление, с которым АСЕАН придется жить, продолжая при этом дружеское общение с теми, кто его оказывает, от основных своих принципов АСЕАН не откажется, потому что без них просто не будет АСЕАН. Смысл этой организации на сегодня в интеграции ради общих интересов народов десяти стран юго-восточной Азии, независимо от того, какие политические системы в этих странах существуют. Повторюсь – речь идет об интеграции, объединении не только властей, но и народов десяти стран, и тут немаловажную роль играют и права человека, и благосостояние людей. Поэтому в политике по отношению к Мьянме АСЕАН приходится выстраивать тонкий баланс между принципом невмешательства и принципом соблюдения прав человека, что в нынешней ситуации непросто.Что касается военного правительства Мьянмы – оно понимает и принимает в принципе требования пяти пунктов "Консенсуса", в которых и заложен баланс, о котором мы говорим: там и прекращение политического насилия обеими сторонами конфликта, и разрешение всех противоречий мирным путем, с помощью переговоров, и гуманитарная помощь Мьянме со стороны АСЕАН. Ясное понимание ситуации продемонстрировал в своей воскресной речи генерал Мин Аунг Хлайн, который прямо обратился и к АСЕАН, и к международному сообществу в целом с просьбой о помощи его стране в борьбе с пандемией коронавируса, которая приобретает в Мьянме катастрофические масштабы.Мне кажется, что именно задача оказания посильной помощи в борьбе с COVID-19 должна сейчас рассматриваться АСЕАН, как первоочередная в отношениях с Мьянмой, несмотря на то, что и другие страны блока сильно страдают от пандемии. Мы все должны помочь Мьянме и лекарственными препаратами, и вакцинами, и медицинским оборудованием. Задача второй очереди – помочь Мьянме продуктами питания, потому что, по оценкам АСЕАН, при нынешней экономической ситуации уже через три-четыре месяца до 3,4 миллиона человек в стране будут голодать.Что касается диалога между сторонами конфликта, то для этого танго нужно не два, а три партнера. Кроме вооруженных сил и политических противников военного правительства, конфронтация между которыми, фактически, продолжается с 1962 года, когда в Мьянме произошел первый военный переворот, есть еще и национальные меньшинства, имеющие собственные вооруженные группы, даже армии. Всего в Мьянме проживает более 100 этнических групп, помимо бирманцев, национальности, составляющей большинство населения. Семь из этих групп нацменьшинств – наиболее крупные, во многом контролирующие свои национальные штаты. Около десяти этнических армий десятилетиями противостоят центральной власти, они почти 50 лет провоевали против центральной власти во время мьянманской гражданской войны. Их участие в переговорах сторон мьянманского конфликта обязательно, иначе переговоры ни к чему не приведут. Это очень сложный узел противоречий, который до сих пор не удалось развязать ни одному правительству Мьянмы. Последним это пыталось сделать правительство Аун Сан Су Чжи, смещенное в феврале этого года военными: в течение последних трех лет оно пыталось договориться со всеми этническими группировками о подписании всеобщего мирного договора, но эти попытки тоже не увенчались успехом.Никто лучше самих мьянманцев не знает этих проблем в деталях и всех частностях. И поэтому роль АСЕАН в достижении мира в Мьянме – это роль посредника и организатора, который поможет усадить все стороны за один стол переговоров. Но сами переговоры должны вести мьянманцы, и решения по их результатам тоже должны принимать только сами мьянманцы, это тоже важнейший принцип, которым руководствуется АСЕАН в пяти пунктах "Консенсуса". Страны блока могут оказывать техническое содействие и давать советы, но не подменять стороны мьянманского конфликта за столом переговоров.– В обращении к нации накануне начала серии министерских встреч АСЕАН глава военной администрации, теперь и премьер–министр временного правительства Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заявил о том, что следующее демократическое правительство Мьянмы, которое по планам военных будет избрано после окончания действия режима ЧС в августе 2023 года, будет федеральным. Идея федерализма сейчас чрезвычайно популярна в Мьянме, ее поддерживает оппозиция и ее зарубежные сторонники. Что вы думаете о вероятности превращения многонациональной Мьянмы, являющейся с первых дней независимости унитарным государством, в федерацию?– Конечно, пока сложно предположить, что в Мьянме может произойти переход к такой системе. Здесь есть один важнейший фактор, это идеология мьянманских военных, находящихся сейчас у власти.Армия в Мьянме родилась раньше самой страны, если иметь в виду независимую Бирму, ныне Мьянму. Армия, возникшая во время Второй мировой войны, практически стала проводником независимости, создания независимого государства. Ее основатель и командующий, генерал Аун Сан, ставший единственным в истории страны лидером, под знамена которого сошлись не только собственно бирманцы, но и все политические и военные организации национальных меньшинств, стал, воистину, отцом мьянманской независимости и наставником для большинства как военных, так и гражданских лидеров последующих десятилетий. Поэтому военные в Мьянме считают себя гарантами мьянманской государственности и территориальной целостности страны. Это идеология, которую западные страны, конечно, принять не могут. Но мьянманские военные в это искренне верят.Национальные меньшинства при любых правительствах Мьянмы боролись и борются за автономию, и для них идеи федерализма в высшей степени заманчивы. Мьянманская оппозиция военному правительству тоже поддерживает сейчас эти идеи. А вот военным полностью их принять будет сложно, они привыкли к унитарной структуре государства. Но это-то и есть один из тех вопросов, которые решать должны только сами мьянманцы. Если они договорятся о новой структуре государства, если достигнут в этом компромисса между собой, который поддержит народ, тогда переход к какой-то форме федеральной системы возможен.– Вы были послом Таиланда в Мьянме в начале 1990-х годов, когда страной правило военное правительство, а конституция 2008 года, по которой в 2011 году власть в Мьянме перешла к гражданскому правительству, только задумывалась. Вы неоднократно бывали в Мьянме и в последующие годы. На ваш взгляд, есть ли отличия между нынешним и прежними военными правительствами Мьянмы в идеологии и методах управления, во внешней политике и торгово-экономических отношениях с зарубежными странами?– Об идеологии могу сказать, что она осталась прежней. Что касается методов управления, пока говорить рано. Несколько дней назад военные власти объявили о создании временного правительства и реформе ряда государственных органов, опубликовали приказы о назначениях министров и руководителей среднего звена, но пока не обнародовали своей политической программы, за исключением планов проведения выборов через два года, по окончании действия режима чрезвычайного положения.Во внешней политике уже прослеживаются главные направления, одно из которых, как мы сейчас уже ясно видим, – развитие и углубление давно существующих дружественных отношений с Россией. Вообще, мне думается, что Мьянма не сможет сейчас развивать отношения со странами Запада, и ее главными международными партнерами будут Россия, Китай и страны АСЕАН. Это, кстати, во многом продолжение той внешней политики, которую Мьянма вела и до перехода власти к военным в феврале этого года.С международно-экономической точки зрения, конечно, будут санкции, ограничения в торговле со многими странами, и в этой ситуации Мьянма будет рассчитывать на торгово-экономическое сотрудничество с Китаем и Россией, и наверняка обратит взгляд в сторону Евразии и созданным Евразийским экономическим союзом механизмам свободной торговли. Вьетнам стал первой страной АСЕАН, подписавшей соглашение о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. Мьянма может тоже двигаться в этом направлении.

https://ria.ru/20201112/asean-1584084419.html

https://ria.ru/20210706/myanma-1740024222.html

https://ria.ru/20210628/myanma-1738863740.html

https://ria.ru/20210801/myanma-1743848902.html

https://ria.ru/20210628/myanma-1738852259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, таиланд, экономическое сообщество асеан, вирасак футракун