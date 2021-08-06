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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210806/eksport-1744679560.html
Экспорт сельхозпродукции из России вырос с начала года на 16%
Экспорт сельхозпродукции из России вырос с начала года на 16% - РИА Новости, 06.08.2021
Экспорт сельхозпродукции из России вырос с начала года на 16%
Россия с начала года (по состоянию на 1 августа) увеличила экспорт сельхозпродукции на 16%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:05
2021-08-06T14:05
россия-китай: главное
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МОСКВА, 6 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия с начала года (по состоянию на 1 августа) увеличила экспорт сельхозпродукции на 16%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.В том числе экспорт зерновых вырос на 13%, масложировой продукции – на 39%, мясной и молочной продукции – на 25%, рыбы и морепродуктов – на 6%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 5%, прочей сельхозпродукции – на 12%.Почти 12,4% российского агроэкспорта пришлось на ЕС, столько же – на Китай, 11,9% – на Турцию, 7,8% – на Южную Корею, 5,7% – на Казахстан, 5% – на Египет, 39% – на Беларусь, 2,8% – на Украину, 2,3% – на Узбекистан, 1,9% – на Азербайджан.В целом, экспорт сельхозпродукции из России в Европу вырос с начала года на 31% в годовом выражении — до 2,087 миллиарда долларов. Поставки в Китай сократились на 4% — 2,083 миллиарда долларов.
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китай, россия
14:05 06.08.2021
 

Экспорт сельхозпродукции из России вырос с начала года на 16%

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Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия с начала года (по состоянию на 1 августа) увеличила экспорт сельхозпродукции на 16%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
В том числе экспорт зерновых вырос на 13%, масложировой продукции – на 39%, мясной и молочной продукции – на 25%, рыбы и морепродуктов – на 6%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 5%, прочей сельхозпродукции – на 12%.
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Почти 12,4% российского агроэкспорта пришлось на ЕС, столько же – на Китай, 11,9% – на Турцию, 7,8% – на Южную Корею, 5,7% – на Казахстан, 5% – на Египет, 39% – на Беларусь, 2,8% – на Украину, 2,3% – на Узбекистан, 1,9% – на Азербайджан.
В целом, экспорт сельхозпродукции из России в Европу вырос с начала года на 31% в годовом выражении — до 2,087 миллиарда долларов. Поставки в Китай сократились на 4% — 2,083 миллиарда долларов.
 
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