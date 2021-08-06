https://ria.ru/20210806/eksport-1744637418.html

Москва установила рекорд по экспорту медицинского оборудования

Москва установила рекорд по экспорту медицинского оборудования - РИА Новости, 06.08.2021

Москва установила рекорд по экспорту медицинского оборудования

Объем поставок за рубеж медицинского оборудования столичных производителей за первые пять месяцев 2021 года вырос вдвое и превысил 22 миллиона долларов, что... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:15

2021-08-06T11:15

2021-08-06T11:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731916151_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_018aaa84ca57c8cecca622b131d84d25.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Объем поставок за рубеж медицинского оборудования столичных производителей за первые пять месяцев 2021 года вырос вдвое и превысил 22 миллиона долларов, что стало рекордным показателем, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За пять месяцев Москва показала рекордные результаты: экспорт медицинского оборудования составил 22,34 миллиона долларов, что на 116% выше аналогичного прошлогоднего показателя и на 90% больше, чем в январе-мае 2019 года. Больше всего в январе-мае московские предприятия поставили терапевтической дыхательной аппаратуры - на 4,8 миллиона долларов", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Также Москва поставила за рубеж компьютерные томографы на общую сумму 3,95 миллиона долларов, устройства для механотерапии (на 1,9 миллиона долларов) и медицинскую рентгеновскую аппаратуру (1,8 миллиона долларов).Другими важными рынками сбыта для московских производителей медицинского оборудования стали Узбекистан (2,4 миллиона долларов), Нидерланды и Индия (по 2,2 миллиона), а также США и Белоруссия (по 1,1 миллиона долларов).Также, по данным пресс-службы, в этом году Москва открыла для себя новые рынки - Мексику, Бангладеш, Эквадор, Непал, Катар и Норвегию.

https://ria.ru/20210720/brattsevo-1742019772.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров