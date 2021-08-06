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Москва установила рекорд по экспорту медицинского оборудования
Москва установила рекорд по экспорту медицинского оборудования - РИА Новости, 06.08.2021
Москва установила рекорд по экспорту медицинского оборудования
Объем поставок за рубеж медицинского оборудования столичных производителей за первые пять месяцев 2021 года вырос вдвое и превысил 22 миллиона долларов, что... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:15
2021-08-06T11:15
2021-08-06T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Объем поставок за рубеж медицинского оборудования столичных производителей за первые пять месяцев 2021 года вырос вдвое и превысил 22 миллиона долларов, что стало рекордным показателем, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За пять месяцев Москва показала рекордные результаты: экспорт медицинского оборудования составил 22,34 миллиона долларов, что на 116% выше аналогичного прошлогоднего показателя и на 90% больше, чем в январе-мае 2019 года. Больше всего в январе-мае московские предприятия поставили терапевтической дыхательной аппаратуры - на 4,8 миллиона долларов", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Также Москва поставила за рубеж компьютерные томографы на общую сумму 3,95 миллиона долларов, устройства для механотерапии (на 1,9 миллиона долларов) и медицинскую рентгеновскую аппаратуру (1,8 миллиона долларов).Другими важными рынками сбыта для московских производителей медицинского оборудования стали Узбекистан (2,4 миллиона долларов), Нидерланды и Индия (по 2,2 миллиона), а также США и Белоруссия (по 1,1 миллиона долларов).Также, по данным пресс-службы, в этом году Москва открыла для себя новые рынки - Мексику, Бангладеш, Эквадор, Непал, Катар и Норвегию.
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москва, александр прохоров
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Объем поставок за рубеж медицинского оборудования столичных производителей за первые пять месяцев 2021 года вырос вдвое и превысил 22 миллиона долларов, что стало рекордным показателем, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За пять месяцев Москва
показала рекордные результаты: экспорт медицинского оборудования составил 22,34 миллиона долларов, что на 116% выше аналогичного прошлогоднего показателя и на 90% больше, чем в январе-мае 2019 года. Больше всего в январе-мае московские предприятия поставили терапевтической дыхательной аппаратуры - на 4,8 миллиона долларов", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Также Москва поставила за рубеж компьютерные томографы на общую сумму 3,95 миллиона долларов, устройства для механотерапии (на 1,9 миллиона долларов) и медицинскую рентгеновскую аппаратуру (1,8 миллиона долларов).
"С января по май этого года московские производители экспортировали медицинскую технику в 81 страну мира, при этом лидером по закупкам стал Казахстан – сумма поставок достигла 6,85 миллиона долларов - это вдвое выше показателей 2019 года", – уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Другими важными рынками сбыта для московских производителей медицинского оборудования стали Узбекистан (2,4 миллиона долларов), Нидерланды и Индия (по 2,2 миллиона), а также США и Белоруссия (по 1,1 миллиона долларов).
Также, по данным пресс-службы, в этом году Москва открыла для себя новые рынки - Мексику, Бангладеш, Эквадор, Непал, Катар и Норвегию.