https://ria.ru/20210806/dtp-1744646716.html

В Приморье ребенок погиб в ДТП

В Приморье ребенок погиб в ДТП - РИА Новости, 06.08.2021

В Приморье ребенок погиб в ДТП

Один ребенок погиб, еще двое попали в больницу в результате аварии в Партизанском районе Приморского края, по факту ДТП проводится проверка, сообщает управление РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:45

2021-08-06T11:45

2021-08-06T11:45

происшествия

партизанский район

приморский край

находка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое попали в больницу в результате аварии в Партизанском районе Приморского края, по факту ДТП проводится проверка, сообщает управление МВД России по региону.ДТП произошло в районе 23-го километра автодороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово. Полиция установила, что женщина за рулем Toyota Noah, двигаясь со стороны Находки в направлении села Лазо, не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В момент аварии в автомобиле находились четверо пассажиров, включая троих детей в возрасте 7, 10 и 12 лет."В результате автоаварии 10–летний мальчик получил травмы, от которых скончался на месте. Девочки 7 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Женщина–водитель и ее супруг не пострадали. По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку", - говорится в сообщении.В полиции уточняют, что в момент аварии дети были пристегнуты ремнями безопасности. Стаж вождения автомобилистки составляет 18 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ее в этом году не привлекали. По результатам медицинского освидетельствования состояния алкогольного опьянения не установлено.

https://ria.ru/20210805/dtp-1744434404.html

https://ria.ru/20210804/kazan-1744359551.html

партизанский район

приморский край

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, партизанский район, приморский край, находка