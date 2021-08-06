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В Приморье ребенок погиб в ДТП
В Приморье ребенок погиб в ДТП - РИА Новости, 06.08.2021
В Приморье ребенок погиб в ДТП
Один ребенок погиб, еще двое попали в больницу в результате аварии в Партизанском районе Приморского края, по факту ДТП проводится проверка, сообщает управление РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:45
2021-08-06T11:45
происшествия
партизанский район
приморский край
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое попали в больницу в результате аварии в Партизанском районе Приморского края, по факту ДТП проводится проверка, сообщает управление МВД России по региону.ДТП произошло в районе 23-го километра автодороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово. Полиция установила, что женщина за рулем Toyota Noah, двигаясь со стороны Находки в направлении села Лазо, не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В момент аварии в автомобиле находились четверо пассажиров, включая троих детей в возрасте 7, 10 и 12 лет."В результате автоаварии 10–летний мальчик получил травмы, от которых скончался на месте. Девочки 7 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Женщина–водитель и ее супруг не пострадали. По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку", - говорится в сообщении.В полиции уточняют, что в момент аварии дети были пристегнуты ремнями безопасности. Стаж вождения автомобилистки составляет 18 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ее в этом году не привлекали. По результатам медицинского освидетельствования состояния алкогольного опьянения не установлено.
https://ria.ru/20210805/dtp-1744434404.html
https://ria.ru/20210804/kazan-1744359551.html
партизанский район
приморский край
находка
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происшествия, партизанский район, приморский край, находка
11:45 06.08.2021
 
В Приморье ребенок погиб в ДТП

В Приморье ребенок погиб в ДТП, еще двое попали в больницу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое попали в больницу в результате аварии в Партизанском районе Приморского края, по факту ДТП проводится проверка, сообщает управление МВД России по региону.
ДТП произошло в районе 23-го километра автодороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово. Полиция установила, что женщина за рулем Toyota Noah, двигаясь со стороны Находки в направлении села Лазо, не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В момент аварии в автомобиле находились четверо пассажиров, включая троих детей в возрасте 7, 10 и 12 лет.
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"В результате автоаварии 10–летний мальчик получил травмы, от которых скончался на месте. Девочки 7 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Женщина–водитель и ее супруг не пострадали. По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку", - говорится в сообщении.
В полиции уточняют, что в момент аварии дети были пристегнуты ремнями безопасности. Стаж вождения автомобилистки составляет 18 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ее в этом году не привлекали. По результатам медицинского освидетельствования состояния алкогольного опьянения не установлено.
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ПроисшествияПартизанский районПриморский крайНаходка
 
 
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