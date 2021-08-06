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В ДНР рассказали о гибели семи человек из-за обстрелов
В ДНР рассказали о гибели семи человек из-за обстрелов - РИА Новости, 06.08.2021
В ДНР рассказали о гибели семи человек из-за обстрелов
Семь человек погибли, еще трое получили ранения за неделю из-за боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:43
2021-08-06T16:43
2021-08-06T16:43
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Семь человек погибли, еще трое получили ранения за неделю из-за боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР."В период с 31 июля по 6 августа 2021 года ранения получили один военнослужащий республики и двое гражданских лиц... погибли шесть военнослужащих республики и одна мирная жительница", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что с начала года из-за обстрелов со стороны украинских силовиков были ранены 76 человек, погибли 58 человек, из которых 52 - военнослужащие. Всего с начала конфликта погибли 5019 человек, в том числе 91 ребенок.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html
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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР рассказали о гибели семи человек из-за обстрелов
ДНР: семь человек погибли и трое ранены за неделю из-за обстрелов в Донбассе