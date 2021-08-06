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В ДНР заявили о многократных нарушениях перемирия с украинской стороны
В ДНР заявили о многократных нарушениях перемирия с украинской стороны - РИА Новости, 06.08.2021
В ДНР заявили о многократных нарушениях перемирия с украинской стороны
Украинские силовики 25 раз нарушили перемирие в Донбассе в течение недели, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:34
2021-08-06T16:46
в мире
украина
бмп-2
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили перемирие в Донбассе в течение недели, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве заявили, что по состоянию на 30 июля недельное количество нарушений перемирия со стороны украинских силовиков составило 34."Всего за неделю зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП-2, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись 11 населенных пунктов", - сказал представитель Народной милиции.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210806/ukraina-1744691686.html
https://ria.ru/20210806/stenin-1744658247.html
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в мире, украина, бмп-2, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:34 06.08.2021 (обновлено: 16:46 06.08.2021)
 
В ДНР заявили о многократных нарушениях перемирия с украинской стороны

Представитель ДНР: за неделю украинские силовики 25 раз нарушили перемирие в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили перемирие в Донбассе в течение недели, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ведомстве заявили, что по состоянию на 30 июля недельное количество нарушений перемирия со стороны украинских силовиков составило 34.
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"Всего за неделю зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП-2, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись 11 населенных пунктов", - сказал представитель Народной милиции.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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