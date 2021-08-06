https://ria.ru/20210806/dolg-1744637959.html
Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД - РИА Новости, 06.08.2021
Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Пермские приставы заставили священнослужителя погасить более чем полумиллионный долг, основная часть которого сформировалась из-за неоплаты штрафов ГИБДД,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:17
2021-08-06T11:17
2021-08-06T11:24
происшествия
пермский край
московская область (подмосковье)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Пермские приставы заставили священнослужителя погасить более чем полумиллионный долг, основная часть которого сформировалась из-за неоплаты штрафов ГИБДД, сообщило УФССП по краю.По данным ведомства, за 80-летним духовным лицом из Белогорского монастыря числилось около 500 исполнительных производств, более 300 из них возбуждены из-за неоплаты штрафов Госавтоинспекции. С приставами он не общался, на повестки не отвечал. Образовавшийся долг в 620 тысяч рублей не пытался погасить даже частично. Известно, что у священнослужителя несколько машин. Приставы решили ограничить должника в правах, запретив ему продавать авто.При этом священнослужитель перебрался из Пермского края в один из монастырей Подмосковья. Тогда исполнители обратились в Пенсионный фонд, попросив удерживать долг из пенсии мужчины."Как только денежные средства стали принудительно перечисляться в счет погашения административных штрафов, должник в полном объеме перечислил оставшиеся деньги на депозитный счет отдела судебных приставов", — сообщает управление.
https://ria.ru/20210312/voditel-1600996513.html
https://ria.ru/20210412/svyaschennik-1727856283.html
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происшествия, пермский край, московская область (подмосковье), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
11:17 06.08.2021 (обновлено: 11:24 06.08.2021)
Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Пермские приставы заставили священнослужителя погасить долг в 620 тысяч рублей по штрафам ГИБДД