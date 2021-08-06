https://ria.ru/20210806/dolg-1744637959.html

Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД - РИА Новости, 06.08.2021

Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Пермские приставы заставили священнослужителя погасить более чем полумиллионный долг, основная часть которого сформировалась из-за неоплаты штрафов ГИБДД,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:17

2021-08-06T11:17

2021-08-06T11:24

происшествия

пермский край

московская область (подмосковье)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Пермские приставы заставили священнослужителя погасить более чем полумиллионный долг, основная часть которого сформировалась из-за неоплаты штрафов ГИБДД, сообщило УФССП по краю.По данным ведомства, за 80-летним духовным лицом из Белогорского монастыря числилось около 500 исполнительных производств, более 300 из них возбуждены из-за неоплаты штрафов Госавтоинспекции. С приставами он не общался, на повестки не отвечал. Образовавшийся долг в 620 тысяч рублей не пытался погасить даже частично. Известно, что у священнослужителя несколько машин. Приставы решили ограничить должника в правах, запретив ему продавать авто.При этом священнослужитель перебрался из Пермского края в один из монастырей Подмосковья. Тогда исполнители обратились в Пенсионный фонд, попросив удерживать долг из пенсии мужчины."Как только денежные средства стали принудительно перечисляться в счет погашения административных штрафов, должник в полном объеме перечислил оставшиеся деньги на депозитный счет отдела судебных приставов", — сообщает управление.

https://ria.ru/20210312/voditel-1600996513.html

https://ria.ru/20210412/svyaschennik-1727856283.html

пермский край

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, московская область (подмосковье), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)