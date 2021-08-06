Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/dolg-1744637959.html
Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД - РИА Новости, 06.08.2021
Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Пермские приставы заставили священнослужителя погасить более чем полумиллионный долг, основная часть которого сформировалась из-за неоплаты штрафов ГИБДД,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:17
2021-08-06T11:24
происшествия
пермский край
московская область (подмосковье)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Пермские приставы заставили священнослужителя погасить более чем полумиллионный долг, основная часть которого сформировалась из-за неоплаты штрафов ГИБДД, сообщило УФССП по краю.По данным ведомства, за 80-летним духовным лицом из Белогорского монастыря числилось около 500 исполнительных производств, более 300 из них возбуждены из-за неоплаты штрафов Госавтоинспекции. С приставами он не общался, на повестки не отвечал. Образовавшийся долг в 620 тысяч рублей не пытался погасить даже частично. Известно, что у священнослужителя несколько машин. Приставы решили ограничить должника в правах, запретив ему продавать авто.При этом священнослужитель перебрался из Пермского края в один из монастырей Подмосковья. Тогда исполнители обратились в Пенсионный фонд, попросив удерживать долг из пенсии мужчины."Как только денежные средства стали принудительно перечисляться в счет погашения административных штрафов, должник в полном объеме перечислил оставшиеся деньги на депозитный счет отдела судебных приставов", — сообщает управление.
https://ria.ru/20210312/voditel-1600996513.html
https://ria.ru/20210412/svyaschennik-1727856283.html
пермский край
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермский край, московская область (подмосковье), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
11:17 06.08.2021 (обновлено: 11:24 06.08.2021)
 
Пермский священнослужитель задолжал более 500 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Пермские приставы заставили священнослужителя погасить долг в 620 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Пермские приставы заставили священнослужителя погасить более чем полумиллионный долг, основная часть которого сформировалась из-за неоплаты штрафов ГИБДД, сообщило УФССП по краю.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 18:22
В Москве задержали водителя с долгом в четыре миллиона рублей по штрафам
По данным ведомства, за 80-летним духовным лицом из Белогорского монастыря числилось около 500 исполнительных производств, более 300 из них возбуждены из-за неоплаты штрафов Госавтоинспекции. С приставами он не общался, на повестки не отвечал. Образовавшийся долг в 620 тысяч рублей не пытался погасить даже частично. Известно, что у священнослужителя несколько машин. Приставы решили ограничить должника в правах, запретив ему продавать авто.
При этом священнослужитель перебрался из Пермского края в один из монастырей Подмосковья. Тогда исполнители обратились в Пенсионный фонд, попросив удерживать долг из пенсии мужчины.
"Как только денежные средства стали принудительно перечисляться в счет погашения административных штрафов, должник в полном объеме перечислил оставшиеся деньги на депозитный счет отдела судебных приставов", — сообщает управление.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Апатитах - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 10:56
Священника, подозреваемого в убийстве собаки, отстранили от службы
 
ПроисшествияПермский крайМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
14:43NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
14:42В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
14:41Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
14:34СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов
14:31В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских
14:27Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана, сообщил источник
Лента новостейМолния