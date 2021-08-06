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На Сахалине от коронавируса умерла шестнадцатилетняя девочка
На Сахалине от коронавируса умерла шестнадцатилетняя девочка - РИА Новости, 06.08.2021
На Сахалине от коронавируса умерла шестнадцатилетняя девочка
Шестнадцатилетняя жительница Сахалина с коронавирусом и врожденной болезнью, поступившая в больницу с 80% поражения легких, умерла в пятницу, врачи несколько... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:41
2021-08-06T07:41
распространение коронавируса
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
сахалин
валерий лимаренко
россия
коронавирус covid-19
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Сахалина с коронавирусом и врожденной болезнью, поступившая в больницу с 80% поражения легких, умерла в пятницу, врачи несколько дней боролись за ее жизнь, сообщает пресс-служба губернатора Валерия Лимаренко.По данным властей, жительница села Ясное Тымовского района на севере Сахалина 20 июля обратилась в районную больницу, врачи назначили ей лечение. Через три дня ее госпитализировали из-за устойчиво высокой температуры, а 31 июля перевели в инфекционный госпиталь Долинска на юге Сахалина. Туда она поступила в крайне тяжелом состоянии с 80%-ным поражением легких. По данным медиков, у девочки были сопутствующие генетические патологии.Отмечается, что правительство Сахалинской области окажет помощь семье."Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии – 80% поражения легких. Все эти дни пациентка находилась на искусственной вентиляции и интенсивной терапии. Лечение осложнялось еще и врожденным тяжелым заболеванием", – цитируют власти слова главного врача ЦРБ Долинска Валерия Шарыкина.
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, сахалин, валерий лимаренко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:41 06.08.2021
 
На Сахалине от коронавируса умерла шестнадцатилетняя девочка

На Сахалине от коронавируса умерла шестнадцатилетняя девочка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Сахалина с коронавирусом и врожденной болезнью, поступившая в больницу с 80% поражения легких, умерла в пятницу, врачи несколько дней боролись за ее жизнь, сообщает пресс-служба губернатора Валерия Лимаренко.
По данным властей, жительница села Ясное Тымовского района на севере Сахалина 20 июля обратилась в районную больницу, врачи назначили ей лечение. Через три дня ее госпитализировали из-за устойчиво высокой температуры, а 31 июля перевели в инфекционный госпиталь Долинска на юге Сахалина. Туда она поступила в крайне тяжелом состоянии с 80%-ным поражением легких. По данным медиков, у девочки были сопутствующие генетические патологии.
"Валерий Лимаренко выражает соболезнования в связи с кончиной 16-летней пациентки с коронавирусом. Врачи делали все возможное для спасения девочки. А накануне даже появилась небольшая надежда на улучшение. Но, к сожалению, инфекция оказалась сильнее, и детский организм не справился. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким девочки", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Отмечается, что правительство Сахалинской области окажет помощь семье.
"Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии – 80% поражения легких. Все эти дни пациентка находилась на искусственной вентиляции и интенсивной терапии. Лечение осложнялось еще и врожденным тяжелым заболеванием", – цитируют власти слова главного врача ЦРБ Долинска Валерия Шарыкина.
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Распространение коронавирусаПроисшествияСахалинская областьЮжно-СахалинскСахалинВалерий ЛимаренкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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