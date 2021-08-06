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На Сахалине от коронавируса умерла шестнадцатилетняя девочка

На Сахалине от коронавируса умерла шестнадцатилетняя девочка - РИА Новости, 06.08.2021

На Сахалине от коронавируса умерла шестнадцатилетняя девочка

Шестнадцатилетняя жительница Сахалина с коронавирусом и врожденной болезнью, поступившая в больницу с 80% поражения легких, умерла в пятницу, врачи несколько... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T07:41

2021-08-06T07:41

2021-08-06T07:41

распространение коронавируса

происшествия

сахалинская область

южно-сахалинск

сахалин

валерий лимаренко

россия

коронавирус covid-19

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Сахалина с коронавирусом и врожденной болезнью, поступившая в больницу с 80% поражения легких, умерла в пятницу, врачи несколько дней боролись за ее жизнь, сообщает пресс-служба губернатора Валерия Лимаренко.По данным властей, жительница села Ясное Тымовского района на севере Сахалина 20 июля обратилась в районную больницу, врачи назначили ей лечение. Через три дня ее госпитализировали из-за устойчиво высокой температуры, а 31 июля перевели в инфекционный госпиталь Долинска на юге Сахалина. Туда она поступила в крайне тяжелом состоянии с 80%-ным поражением легких. По данным медиков, у девочки были сопутствующие генетические патологии.Отмечается, что правительство Сахалинской области окажет помощь семье."Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии – 80% поражения легких. Все эти дни пациентка находилась на искусственной вентиляции и интенсивной терапии. Лечение осложнялось еще и врожденным тяжелым заболеванием", – цитируют власти слова главного врача ЦРБ Долинска Валерия Шарыкина.

https://ria.ru/20210805/smert-1744521160.html

сахалинская область

южно-сахалинск

сахалин

россия

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