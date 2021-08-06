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Против экс-председателя суда в Краснодаре завели уголовное дело
Против экс-председателя суда в Краснодаре завели уголовное дело - РИА Новости, 06.08.2021
Против экс-председателя суда в Краснодаре завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере и превышении должностных полномочий против бывшего председателя... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:24
2021-08-06T11:55
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере и превышении должностных полномочий против бывшего председателя Октябрьского районного суда в Краснодаре Геннадия Байрака, сообщает СК РФ.По данным следствия, в 2021 году Байрак требовал от знакомого 2,3 миллиона рублей. Для этого он изготовил иск от имени адвоката о взыскании денег якобы за оказанные юридические услуги и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на домовладение потерпевшего. После этого Байрак потребовал от сотрудников Октябрьского суда принять иск и распределил его судье, который наложил арест на домовладение.Отмечается, что преступные действия Байрака пресекли следователи и сотрудники ФСБ."Байрак задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность)", - говорится в сообщении.Он частично признал вину. Следствие ходатайствует о его аресте.
https://ria.ru/20210528/sudya-1734640706.html
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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:24 06.08.2021 (обновлено: 11:55 06.08.2021)
 
Против экс-председателя суда в Краснодаре завели уголовное дело

Против краснодарского судьи Байрака завели уголовное дело о коррупции и покушении на мошенничество

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере и превышении должностных полномочий против бывшего председателя Октябрьского районного суда в Краснодаре Геннадия Байрака, сообщает СК РФ.
По данным следствия, в 2021 году Байрак требовал от знакомого 2,3 миллиона рублей. Для этого он изготовил иск от имени адвоката о взыскании денег якобы за оказанные юридические услуги и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на домовладение потерпевшего. После этого Байрак потребовал от сотрудников Октябрьского суда принять иск и распределил его судье, который наложил арест на домовладение.
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Отмечается, что преступные действия Байрака пресекли следователи и сотрудники ФСБ.
"Байрак задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность)", - говорится в сообщении.
Он частично признал вину. Следствие ходатайствует о его аресте.
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