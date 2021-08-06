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В Чувашии пьяный рецидивист перерезал горло двум собутыльникам
В Чувашии пьяный рецидивист перерезал горло двум собутыльникам - РИА Новости, 06.08.2021
В Чувашии пьяный рецидивист перерезал горло двум собутыльникам
Житель города Ядрина в Чувашии задержан по подозрению в совершении двойного убийства в общежитии, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:04
2021-08-06T13:04
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Житель города Ядрина в Чувашии задержан по подозрению в совершении двойного убийства в общежитии, сообщает следственное управление СК РФ по республике.По версии следствия, днем 5 августа 52-летний подозреваемый в ходе совместного распития спиртных напитков в комнате общежития и ссоры, возникшей между ним и двумя его знакомыми в возрасте 39 и 54 лет, нанес каждому из них не менее 10 ударов кулаками по голове, а также не менее пяти ударов ножом в область шеи, перерезав им горло. Оба потерпевших скончались на месте. Затем в комнате общежития произошло возгорание, причины возникновения которого в настоящее время устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)."Злоумышленник задержан. В ближайшее время следователем будет возбуждено перед судом ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские, медико-криминалистические и пожарно-техническая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.Отмечается, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.
https://ria.ru/20210730/prigovor-1743649780.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:04 06.08.2021
 
В Чувашии пьяный рецидивист перерезал горло двум собутыльникам

СК: житель Чувашии задержан по подозрению в совершении двойного убийства в общежитии,

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Житель города Ядрина в Чувашии задержан по подозрению в совершении двойного убийства в общежитии, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По версии следствия, днем 5 августа 52-летний подозреваемый в ходе совместного распития спиртных напитков в комнате общежития и ссоры, возникшей между ним и двумя его знакомыми в возрасте 39 и 54 лет, нанес каждому из них не менее 10 ударов кулаками по голове, а также не менее пяти ударов ножом в область шеи, перерезав им горло. Оба потерпевших скончались на месте. Затем в комнате общежития произошло возгорание, причины возникновения которого в настоящее время устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
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"Злоумышленник задержан. В ближайшее время следователем будет возбуждено перед судом ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские, медико-криминалистические и пожарно-техническая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
Отмечается, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.
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