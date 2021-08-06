https://ria.ru/20210806/chernogoriya-1744681199.html

В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов

В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов - РИА Новости, 06.08.2021

В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов

Черногория усилила меры по борьбе с коронавирусом: чтобы попасть в кафе и рестораны туристы, в том числе из России, обязаны предъявить справку, подтверждающую... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:42

2021-08-06T14:42

2021-08-06T14:42

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Черногория усилила меры по борьбе с коронавирусом: чтобы попасть в кафе и рестораны туристы, в том числе из России, обязаны предъявить справку, подтверждающую отсутствие заболевания, пишет "Турпром".Вход в заведения, включая также ночные клубы и дискотеки, возможен только при наличии одного из следующих документов: сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, экспресс-теста на антиген, взятого не позднее 48 часов до визита, или справки, подтверждающей полное выздоровление.Предъявить все это можно в распечатанном или электронном виде. Правило не распространяется на детей до 18 лет. Уточняется, что новые меры борьбы с COVID-19 будут действовать в Черногории до 20 августа.

https://ria.ru/20210806/kareliya-1744658653.html

черногория

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черногория, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, туризм, куда поехать, куда можно лететь