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Туризм
https://ria.ru/20210806/chernogoriya-1744681199.html
В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов
В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов - РИА Новости, 06.08.2021
В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов
Черногория усилила меры по борьбе с коронавирусом: чтобы попасть в кафе и рестораны туристы, в том числе из России, обязаны предъявить справку, подтверждающую... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:42
2021-08-06T14:42
туризм
черногория
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
туризм
куда поехать
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Черногория усилила меры по борьбе с коронавирусом: чтобы попасть в кафе и рестораны туристы, в том числе из России, обязаны предъявить справку, подтверждающую отсутствие заболевания, пишет "Турпром".Вход в заведения, включая также ночные клубы и дискотеки, возможен только при наличии одного из следующих документов: сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, экспресс-теста на антиген, взятого не позднее 48 часов до визита, или справки, подтверждающей полное выздоровление.Предъявить все это можно в распечатанном или электронном виде. Правило не распространяется на детей до 18 лет. Уточняется, что новые меры борьбы с COVID-19 будут действовать в Черногории до 20 августа.
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черногория, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, туризм, куда поехать, куда можно лететь
14:42 06.08.2021
 

В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов

© Depositphotos / IuliiaVerstaBO Смотровая площадка в поселке Свети-Стефан в Черногории
Смотровая площадка в поселке Свети-Стефан в Черногории - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Черногория усилила меры по борьбе с коронавирусом: чтобы попасть в кафе и рестораны туристы, в том числе из России, обязаны предъявить справку, подтверждающую отсутствие заболевания, пишет "Турпром".
Вход в заведения, включая также ночные клубы и дискотеки, возможен только при наличии одного из следующих документов: сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, экспресс-теста на антиген, взятого не позднее 48 часов до визита, или справки, подтверждающей полное выздоровление.
Предъявить все это можно в распечатанном или электронном виде. Правило не распространяется на детей до 18 лет. Уточняется, что новые меры борьбы с COVID-19 будут действовать в Черногории до 20 августа.
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