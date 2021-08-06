https://ria.ru/20210806/chernogoriya-1744681199.html
В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов
В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов - РИА Новости, 06.08.2021
В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов
Черногория усилила меры по борьбе с коронавирусом: чтобы попасть в кафе и рестораны туристы, в том числе из России, обязаны предъявить справку, подтверждающую... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:42
2021-08-06T14:42
2021-08-06T14:42
туризм
черногория
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
туризм
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734893822_554:407:1980:1209_1920x0_80_0_0_a1f8f71c94724c75eb1f82e0606b4c41.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Черногория усилила меры по борьбе с коронавирусом: чтобы попасть в кафе и рестораны туристы, в том числе из России, обязаны предъявить справку, подтверждающую отсутствие заболевания, пишет "Турпром".Вход в заведения, включая также ночные клубы и дискотеки, возможен только при наличии одного из следующих документов: сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, экспресс-теста на антиген, взятого не позднее 48 часов до визита, или справки, подтверждающей полное выздоровление.Предъявить все это можно в распечатанном или электронном виде. Правило не распространяется на детей до 18 лет. Уточняется, что новые меры борьбы с COVID-19 будут действовать в Черногории до 20 августа.
https://ria.ru/20210806/kareliya-1744658653.html
черногория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734893822_658:358:1923:1307_1920x0_80_0_0_37ef76fa5f4ce844da687f7b243373bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, туризм, куда поехать, куда можно лететь