19:12 06.08.2021 (обновлено: 20:10 06.08.2021)
"Не злите медведя". Предупреждение российского дипломата напугало британцев
Британских читателей Daily Express возмутили слова российского дипломата Пилипсона
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express бурно отреагировали на слова директора Четвертого европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона об учениях стран НАТО, проходящих вблизи российских границ.
Накануне Пилипсон в интервью РИА Новости отметил, что Черное море из региона мира и добрососедства превращается в зону опасного военного противостояния. По словам дипломата, Москва неоднократно предупреждала, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у российских рубежей несет в себе конфронтационный заряд.
Высказывание Пилипсона вызвало неоднозначную реакцию среди читателей Daily Express. Некоторые пользователи восприняли его слова как предупреждение.
"Давайте и дальше злить медведя. Он придет в ярость, а "лев" струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны "покорных" европейцев", — поделился мнением один из комментаторов.
"Тормошить медведя на его же заднем дворе не может закончиться ничем хорошим", — согласились с предыдущим пользователем.
Некоторые читатели при этом обвинили Россию в якобы демонстрации силы.
"Россия постоянно проводит военные учения и агрессивно защищает свои права на проходы через проливы", — заявил один из пользователей.
"Москва постоянно посылает свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках у наших берегов", — написал читатель Daily Express.
С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.