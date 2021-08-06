https://ria.ru/20210806/britantsy-1744757615.html

"Не злите медведя". Предупреждение российского дипломата напугало британцев

"Не злите медведя". Предупреждение российского дипломата напугало британцев - РИА Новости, 06.08.2021

"Не злите медведя". Предупреждение российского дипломата напугало британцев

Читатели британской газеты Daily Express бурно отреагировали на слова директора Четвертого европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона об учениях стран... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:12

2021-08-06T19:12

2021-08-06T20:10

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великобритания

нато

юрий пилипсон

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express бурно отреагировали на слова директора Четвертого европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона об учениях стран НАТО, проходящих вблизи российских границ.Накануне Пилипсон в интервью РИА Новости отметил, что Черное море из региона мира и добрососедства превращается в зону опасного военного противостояния. По словам дипломата, Москва неоднократно предупреждала, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у российских рубежей несет в себе конфронтационный заряд.Высказывание Пилипсона вызвало неоднозначную реакцию среди читателей Daily Express. Некоторые пользователи восприняли его слова как предупреждение."Давайте и дальше злить медведя. Он придет в ярость, а "лев" струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны "покорных" европейцев", — поделился мнением один из комментаторов.Некоторые читатели при этом обвинили Россию в якобы демонстрации силы."Россия постоянно проводит военные учения и агрессивно защищает свои права на проходы через проливы", — заявил один из пользователей."Москва постоянно посылает свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках у наших берегов", — написал читатель Daily Express.С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.

https://ria.ru/20210715/provokatsii-1741402278.html

https://ria.ru/20210710/problema-1740761319.html

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в мире, великобритания, нато, юрий пилипсон, россия