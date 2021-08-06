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https://ria.ru/20210806/blokirovka-1744677094.html
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен - РИА Новости, 06.08.2021
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен
Роскомнадзор снял блокировку с Genius.com после того, как музпортал выполнил требования по удалению запрещенной информации, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:56
2021-08-06T14:08
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с Genius.com после того, как музпортал выполнил требования по удалению запрещенной информации, сообщает ведомство.Поясняется, что ранее в адрес администрации портала неоднократно направлялись требования удалить запрещенные материалы с пропагандой экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотическим и суицидальным контентом. Основанием для требований Роскомнадзора удалить противоправные материалы явились судебные решения, решения Роспотребнадзора и МВД России.Администрация сайта своевременно требования не исполнила и запрещенные материалы не удалила, что стало основанием для внесения 30 страниц сайта Genius.com в Единый реестр запрещенной информации и блокировки ресурса на территории РФ с 26 июля.Отмечается, что после ограничения доступа к музыкальному порталу администрация Genius.com оперативно удалила запрещенные материалы и проинформировала Роскомнадзор о выполнении требований ведомства.Проведенная проверка подтвердила поступившую от владельцев ресурса информацию - противоправные материалы были удалены. В связи с этим блокировка была снята, отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210804/blokirovka-1744330461.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
13:56 06.08.2021 (обновлено: 14:08 06.08.2021)
 
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен

Роскомнадзор снял блокировку с сайта Genius с текстами песен после удаления запрещенной информации

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с Genius.com после того, как музпортал выполнил требования по удалению запрещенной информации, сообщает ведомство.
"Пятого августа Роскомнадзор, после удаления ресурсом Genius.com размещенной на его площадке запрещенной информации, снял блокировку с музыкального портала", - говорится в сообщении.
Поясняется, что ранее в адрес администрации портала неоднократно направлялись требования удалить запрещенные материалы с пропагандой экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотическим и суицидальным контентом. Основанием для требований Роскомнадзора удалить противоправные материалы явились судебные решения, решения Роспотребнадзора и МВД России.
Администрация сайта своевременно требования не исполнила и запрещенные материалы не удалила, что стало основанием для внесения 30 страниц сайта Genius.com в Единый реестр запрещенной информации и блокировки ресурса на территории РФ с 26 июля.
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Отмечается, что после ограничения доступа к музыкальному порталу администрация Genius.com оперативно удалила запрещенные материалы и проинформировала Роскомнадзор о выполнении требований ведомства.
Проведенная проверка подтвердила поступившую от владельцев ресурса информацию - противоправные материалы были удалены. В связи с этим блокировка была снята, отмечает ведомство.
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