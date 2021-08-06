https://ria.ru/20210806/blokirovka-1744677094.html

Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен

Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен - РИА Новости, 06.08.2021

Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен

Роскомнадзор снял блокировку с Genius.com после того, как музпортал выполнил требования по удалению запрещенной информации, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:56

2021-08-06T13:56

2021-08-06T14:08

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:16:3068:1743_1920x0_80_0_0_4fbd42b328d52030cba3c7459cfa7484.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с Genius.com после того, как музпортал выполнил требования по удалению запрещенной информации, сообщает ведомство.Поясняется, что ранее в адрес администрации портала неоднократно направлялись требования удалить запрещенные материалы с пропагандой экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотическим и суицидальным контентом. Основанием для требований Роскомнадзора удалить противоправные материалы явились судебные решения, решения Роспотребнадзора и МВД России.Администрация сайта своевременно требования не исполнила и запрещенные материалы не удалила, что стало основанием для внесения 30 страниц сайта Genius.com в Единый реестр запрещенной информации и блокировки ресурса на территории РФ с 26 июля.Отмечается, что после ограничения доступа к музыкальному порталу администрация Genius.com оперативно удалила запрещенные материалы и проинформировала Роскомнадзор о выполнении требований ведомства.Проведенная проверка подтвердила поступившую от владельцев ресурса информацию - противоправные материалы были удалены. В связи с этим блокировка была снята, отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210804/blokirovka-1744330461.html

https://ria.ru/20210804/dostup-1744368533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия