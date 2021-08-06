https://ria.ru/20210806/blokirovka-1744677094.html
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен - РИА Новости, 06.08.2021
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен
Роскомнадзор снял блокировку с Genius.com после того, как музпортал выполнил требования по удалению запрещенной информации, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:56
2021-08-06T13:56
2021-08-06T14:08
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:16:3068:1743_1920x0_80_0_0_4fbd42b328d52030cba3c7459cfa7484.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с Genius.com после того, как музпортал выполнил требования по удалению запрещенной информации, сообщает ведомство.Поясняется, что ранее в адрес администрации портала неоднократно направлялись требования удалить запрещенные материалы с пропагандой экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотическим и суицидальным контентом. Основанием для требований Роскомнадзора удалить противоправные материалы явились судебные решения, решения Роспотребнадзора и МВД России.Администрация сайта своевременно требования не исполнила и запрещенные материалы не удалила, что стало основанием для внесения 30 страниц сайта Genius.com в Единый реестр запрещенной информации и блокировки ресурса на территории РФ с 26 июля.Отмечается, что после ограничения доступа к музыкальному порталу администрация Genius.com оперативно удалила запрещенные материалы и проинформировала Роскомнадзор о выполнении требований ведомства.Проведенная проверка подтвердила поступившую от владельцев ресурса информацию - противоправные материалы были удалены. В связи с этим блокировка была снята, отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210804/blokirovka-1744330461.html
https://ria.ru/20210804/dostup-1744368533.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3adbba03b0506c6643daeb08b1bf4504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
13:56 06.08.2021 (обновлено: 14:08 06.08.2021)
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius с текстами песен
Роскомнадзор снял блокировку с сайта Genius с текстами песен после удаления запрещенной информации