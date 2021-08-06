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Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы
Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы - РИА Новости, 12.08.2021
Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы
Современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-06T17:29
2021-08-06T17:29
2021-08-12T14:07
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере столицы в этом году. Благоустраиваем территорию около Амбулаторного пруда в районе Аэропорт САО. На месте хаотичной парковки появится прогулочная аллея с газонами, деревьями и качелями, у Амбулаторного пруда – смотровая площадка с амфитеатром, лежаками, качелями-диванами. Пруд украсят три световых фонтана", - говорится в сообщении.Отмечается, что будет обустроена фестивальная площадка и установлена открытая сцена."Детскую и спортивную площадки реконструируем. Установим игровой комплекс с горками, круговые качели и качели-гнездо. Оборудуем ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут-площадку с навесом. Высадим 95 деревьев и 375 кустарников, разобьем газоны. Все объекты свяжем удобными пешеходными маршрутами", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере столицы в этом году. Благоустраиваем территорию около Амбулаторного пруда в районе Аэропорт САО. На месте хаотичной парковки появится прогулочная аллея с газонами, деревьями и качелями, у Амбулаторного пруда – смотровая площадка с амфитеатром, лежаками, качелями-диванами. Пруд украсят три световых фонтана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет обустроена фестивальная площадка и установлена открытая сцена.
"Детскую и спортивную площадки реконструируем. Установим игровой комплекс с горками, круговые качели и качели-гнездо. Оборудуем ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут-площадку с навесом. Высадим 95 деревьев и 375 кустарников, разобьем газоны. Все объекты свяжем удобными пешеходными маршрутами", - дополняется в сообщении.