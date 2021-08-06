https://ria.ru/20210806/blagoustroystvo-1745478286.html

Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы

Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы - РИА Новости, 12.08.2021

Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы

Современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-06T17:29

2021-08-06T17:29

2021-08-12T14:07

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере столицы в этом году. Благоустраиваем территорию около Амбулаторного пруда в районе Аэропорт САО. На месте хаотичной парковки появится прогулочная аллея с газонами, деревьями и качелями, у Амбулаторного пруда – смотровая площадка с амфитеатром, лежаками, качелями-диванами. Пруд украсят три световых фонтана", - говорится в сообщении.Отмечается, что будет обустроена фестивальная площадка и установлена открытая сцена."Детскую и спортивную площадки реконструируем. Установим игровой комплекс с горками, круговые качели и качели-гнездо. Оборудуем ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут-площадку с навесом. Высадим 95 деревьев и 375 кустарников, разобьем газоны. Все объекты свяжем удобными пешеходными маршрутами", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210806/remont-1744646495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы