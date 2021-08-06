Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/bezrabotitsa-1744648152.html
Котяков положительно оценил темпы снижения безработицы в России
Котяков положительно оценил темпы снижения безработицы в России - РИА Новости, 06.08.2021
Котяков положительно оценил темпы снижения безработицы в России
Уровень безработицы в России возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:53
2021-08-06T12:23
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
общество
безработица
антон котяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/06/1563820667_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e467b8689d0d4c97f797c37197acb9e2.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."У нас безработица на сегодняшний день в России достаточно хорошими темпами возвращается до допандемического уровня. По итогам июня уровень был порядка 4,8%, то есть до достижения целевого уровня – а, я напомню, допандемийный уровень безработицы – 4,6-4,7, – то есть мы уже вплотную подошли к тому показателю, которого планировали достичь до конца года", – сказал Котяков в интервью "России 24".Он подчеркнул, что такой уровень безработицы был предопределен теми мерами, которые в течение прошлого года реализовало правительство РФ.
https://ria.ru/20210617/bezrabotitsa-1737339332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/06/1563820667_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_7f76977efd8aa5c4f14778b248fad2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, общество, безработица, антон котяков
11:53 06.08.2021 (обновлено: 12:23 06.08.2021)
 
Котяков положительно оценил темпы снижения безработицы в России

Министр труда Котяков: безработица возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 06:54
Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
"У нас безработица на сегодняшний день в России достаточно хорошими темпами возвращается до допандемического уровня. По итогам июня уровень был порядка 4,8%, то есть до достижения целевого уровня – а, я напомню, допандемийный уровень безработицы – 4,6-4,7, – то есть мы уже вплотную подошли к тому показателю, которого планировали достичь до конца года", – сказал Котяков в интервью "России 24".
Он подчеркнул, что такой уровень безработицы был предопределен теми мерами, которые в течение прошлого года реализовало правительство РФ.
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбществоБезработицаАнтон Котяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
14:43NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
14:42В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
14:41Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
14:34СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов
14:31В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских
14:27Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана, сообщил источник
14:26В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
Лента новостейМолния