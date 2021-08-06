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Котяков положительно оценил темпы снижения безработицы в России
Котяков положительно оценил темпы снижения безработицы в России - РИА Новости, 06.08.2021
Котяков положительно оценил темпы снижения безработицы в России
Уровень безработицы в России возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:53
2021-08-06T11:53
2021-08-06T12:23
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
общество
безработица
антон котяков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."У нас безработица на сегодняшний день в России достаточно хорошими темпами возвращается до допандемического уровня. По итогам июня уровень был порядка 4,8%, то есть до достижения целевого уровня – а, я напомню, допандемийный уровень безработицы – 4,6-4,7, – то есть мы уже вплотную подошли к тому показателю, которого планировали достичь до конца года", – сказал Котяков в интервью "России 24".Он подчеркнул, что такой уровень безработицы был предопределен теми мерами, которые в течение прошлого года реализовало правительство РФ.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, общество, безработица, антон котяков
11:53 06.08.2021 (обновлено: 12:23 06.08.2021)
Котяков положительно оценил темпы снижения безработицы в России
Министр труда Котяков: безработица возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами