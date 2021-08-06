https://ria.ru/20210806/belorussiya-1744718397.html

Минобороны Белоруссии ответило на сообщения о "лагере для политзаключенных"

Минобороны Белоруссии ответило на сообщения о "лагере для политзаключенных" - РИА Новости, 06.08.2021

Минобороны Белоруссии ответило на сообщения о "лагере для политзаключенных"

Министерство обороны Белоруссии, комментируя сообщения СМИ о якобы "строительстве тюремного лагеря для политзаключенных", заявило, что это территория воинской... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:31

2021-08-06T16:31

2021-08-06T17:07

белоруссия

в мире

минская область

cnn (телеканал)

министерство обороны белоруссии

вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии, комментируя сообщения СМИ о якобы "строительстве тюремного лагеря для политзаключенных", заявило, что это территория воинской части, которая находится в Столбцовском районе с 1950-х годов.Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на видеозапись некого активиста и очевидцев предположил, что в Белоруссии, в часе езды от Минска, якобы создали лагерь для диссидентов. На сайте CNN опубликован видеоролик, на котором видны ворота с колючей проволокой."Возможным тюремным лагерем, построенным внутри Беларуси для политических заключенных" назвали журналисты CNN территорию воинской части - 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Как указали в минобороны республики, "каждый ребенок в поселке Новоколосово Столбцовского района прекрасно знает эту воинскую часть". "Она находится здесь с 50-х годов прошлого века", - говорится в сообщении."Министерство обороны Беларуси готово принять съемочную группу СNN, чтобы журналисты могли завершить свое "расследование", - заявили в ведомстве.При этом в ведомстве обратили внимание, что табличка с крупной надписью "Воинская часть", висящая на воротах, "в эфир авторитетного американского телеканала не попала".В сообщении также приводятся слова начальника 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения ВС Белоруссии Александра Бабенко, который отметил, что на территории воинской части хранятся образцы радиотехнических войск, ПВО и ЗРК. "Система охраны у нас современная, камеры по периметру, которые выведены на пульт. Периметр освещается. На заборе есть предупреждающие таблицы. В основном на арсенале служат офицеры и прапорщики, гражданский персонал. У нас только контрактники", - сказал Бабенко.

https://ria.ru/20210212/politzaklyuchennye-1597210885.html

https://ria.ru/20210804/belorussiya-1744422098.html

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белоруссия, в мире, минская область, cnn (телеканал), министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии