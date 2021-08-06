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Более сотни редких авто и мотоциклов представят в Подмосковье
Более сотни редких авто и мотоциклов представят в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021
Более сотни редких авто и мотоциклов представят в Подмосковье
Фестиваль "Автокультура", на котором покажут свыше 100 машин, будет проходить в подмосковной усадьбе Архангельское с 28 по 29 августа. Об этом сообщил телеканал РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:57
2021-08-06T15:57
2021-08-06T15:57
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Фестиваль "Автокультура", на котором покажут свыше 100 машин, будет проходить в подмосковной усадьбе Архангельское с 28 по 29 августа. Об этом сообщил телеканал "360".Как отметили в региональном комитете по туризму, гуру автоспорта поделятся с гостями фестиваля своим опытом и секретами автоспорта.Участникам расскажут о легендарных гонках и автомобилях. Также они увидят более 100 моделей машин и оригинальные виды мотоциклов из частных и музейных коллекций.Кроме того, для всех желающих подготовлены мастер-классы, розыгрыши и развлекательная программа. На фестивале посетители смогут окунуться в мир последних новостей и трендов автомобильной индустрии.
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