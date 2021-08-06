Путин рассказал о планах по развитию малой авиации
Президент России Путин: планы по развитию малой авиации в России сверстаны и реализуются
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия завода ООО "Цемикс" по производству сухих строительных смесей австрийского холдинга "Ласселсбергер" в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.
ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о программе развития малой авиации - создана компания, которая будет заниматься региональными перевозки, есть планы производства отечественной техники для перевозок между субъектами, планы сверстаны и реализуются.
"Малая авиация - чрезвычайно важное направление развития авиационного транспорта ... Есть программа развития малой авиации. Создана, во-первых, компания региональная, которая будет заниматься перевозками между регионами. Есть соответствующие планы производства российской отечественной техники для региональных перевозок ",- сказал Путин на встрече с работниками и строителями завода ООО "Цемикс".
Он уточнил, что в ближайшее время эта техника появится уже на линиях.
"Планы, они сверстаны и реализуются, надеюсь, все это почувствуют в самое ближайшее время",- подчеркнул президент.