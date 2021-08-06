https://ria.ru/20210806/aviatsiya-1744773538.html

Путин рассказал о планах по развитию малой авиации

Путин рассказал о планах по развитию малой авиации - РИА Новости, 06.08.2021

Путин рассказал о планах по развитию малой авиации

Президент России Владимир Путин рассказал о программе развития малой авиации - создана компания, которая будет заниматься региональными перевозки, есть планы... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T21:21

2021-08-06T21:21

2021-08-06T21:21

авиация

владимир путин

россия

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о программе развития малой авиации - создана компания, которая будет заниматься региональными перевозки, есть планы производства отечественной техники для перевозок между субъектами, планы сверстаны и реализуются.Он уточнил, что в ближайшее время эта техника появится уже на линиях."Планы, они сверстаны и реализуются, надеюсь, все это почувствуют в самое ближайшее время",- подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210806/putin-1744772583.html

россия

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2021

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авиация, владимир путин, россия