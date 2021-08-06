https://ria.ru/20210806/afganistan-1744743342.html

Иранские военные закрыли КПП на границе с Афганистаном

Иранские военные закрыли КПП на границе с Афганистаном - РИА Новости, 06.08.2021

Иранские военные закрыли КПП на границе с Афганистаном

Военные Ирана закрыли КПП на границе с Афганистаном в районе Милак в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан из-за ведения боев на приграничной территории... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:06

2021-08-06T18:06

2021-08-06T18:06

в мире

иран

талибан

доха

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Военные Ирана закрыли КПП на границе с Афганистаном в районе Милак в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан из-за ведения боев на приграничной территории Афганистана, заявил в пятницу заместитель губернатора провинции по безопасности Мохаммад Хади Мараши.Ранее боевики радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили несколько граничащих с Ираном территорий вместе с населенным пунктом Ислам-Кала. В социальных сетях появились видео, как талибы общаются с иранскими пограничниками. В ответ Иран закрыл некоторые КПП, в результате иранские грузовики с различными грузами застряли на границе на день. Торговое сообщение было приостановлено. Однако позже власти Ирана заявили, что границы с Афганистаном не закрывались и полностью функционируют."Граница с Афганистаном на пограничном пункте Милак на севере провинции Систан и Белуджистан была закрыта после эскалации конфликта в приграничных районах Афганистана с провинцией", - приводит телеканал IRIB слова Мараши.Он отметил, что сейчас ситуация на границе спокойная и полностью под контролем, армия по-прежнему находятся на границе и проводит наблюдение за ситуацией на приграничных территориях Афганистана.По данным СМИ, боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам города Герат, административного центра одноименной провинции на западе Афганистана. Согласно сообщениям, из 17 уездов провинции Герат под контролем правительственных сил находится только один, под названием Гузара. Бои с талибами идут в городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, крупнейшей по площади.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210805/iran-1744561203.html

https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html

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в мире, иран, талибан, доха, россия, обострение ситуации в афганистане