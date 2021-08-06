Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/afganistan-1744743342.html
Иранские военные закрыли КПП на границе с Афганистаном
Иранские военные закрыли КПП на границе с Афганистаном - РИА Новости, 06.08.2021
Иранские военные закрыли КПП на границе с Афганистаном
Военные Ирана закрыли КПП на границе с Афганистаном в районе Милак в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан из-за ведения боев на приграничной территории... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:06
2021-08-06T18:06
в мире
иран
талибан
доха
россия
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744499911_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_a396688bc6f44a72a306a7b2e265f09a.jpg
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Военные Ирана закрыли КПП на границе с Афганистаном в районе Милак в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан из-за ведения боев на приграничной территории Афганистана, заявил в пятницу заместитель губернатора провинции по безопасности Мохаммад Хади Мараши.Ранее боевики радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили несколько граничащих с Ираном территорий вместе с населенным пунктом Ислам-Кала. В социальных сетях появились видео, как талибы общаются с иранскими пограничниками. В ответ Иран закрыл некоторые КПП, в результате иранские грузовики с различными грузами застряли на границе на день. Торговое сообщение было приостановлено. Однако позже власти Ирана заявили, что границы с Афганистаном не закрывались и полностью функционируют."Граница с Афганистаном на пограничном пункте Милак на севере провинции Систан и Белуджистан была закрыта после эскалации конфликта в приграничных районах Афганистана с провинцией", - приводит телеканал IRIB слова Мараши.Он отметил, что сейчас ситуация на границе спокойная и полностью под контролем, армия по-прежнему находятся на границе и проводит наблюдение за ситуацией на приграничных территориях Афганистана.По данным СМИ, боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам города Герат, административного центра одноименной провинции на западе Афганистана. Согласно сообщениям, из 17 уездов провинции Герат под контролем правительственных сил находится только один, под названием Гузара. Бои с талибами идут в городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, крупнейшей по площади.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210805/iran-1744561203.html
https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html
иран
доха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744499911_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f23f7f221e0d143a501b66b47bb9fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, иран, талибан, доха, россия, обострение ситуации в афганистане
18:06 06.08.2021
 
Иранские военные закрыли КПП на границе с Афганистаном

Иранские военные закрыли один из КПП на границе с Афганистаном

© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Военные Ирана закрыли КПП на границе с Афганистаном в районе Милак в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан из-за ведения боев на приграничной территории Афганистана, заявил в пятницу заместитель губернатора провинции по безопасности Мохаммад Хади Мараши.
Ранее боевики радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили несколько граничащих с Ираном территорий вместе с населенным пунктом Ислам-Кала. В социальных сетях появились видео, как талибы общаются с иранскими пограничниками. В ответ Иран закрыл некоторые КПП, в результате иранские грузовики с различными грузами застряли на границе на день. Торговое сообщение было приостановлено. Однако позже власти Ирана заявили, что границы с Афганистаном не закрывались и полностью функционируют.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 18:12
Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, заявил президент Ирана
"Граница с Афганистаном на пограничном пункте Милак на севере провинции Систан и Белуджистан была закрыта после эскалации конфликта в приграничных районах Афганистана с провинцией", - приводит телеканал IRIB слова Мараши.
Он отметил, что сейчас ситуация на границе спокойная и полностью под контролем, армия по-прежнему находятся на границе и проводит наблюдение за ситуацией на приграничных территориях Афганистана.
По данным СМИ, боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам города Герат, административного центра одноименной провинции на западе Афганистана. Согласно сообщениям, из 17 уездов провинции Герат под контролем правительственных сил находится только один, под названием Гузара. Бои с талибами идут в городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, крупнейшей по площади.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 13:23
Главу информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреИранТалибанДохаРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния