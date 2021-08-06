https://ria.ru/20210806/afganistan-1744623501.html

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов - РИА Новости, 06.08.2021

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов

Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:57

2021-08-06T09:57

2021-08-06T09:57

в мире

талибан

доха

афганистан

герат (провинция)

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана."Четыреста шесть террористов из "Талибана"* были ликвидированы и еще 209 ранены за минувшие сутки в результате военных операций афганской армии", - сообщило минобороны Афганистана в Twitter.Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 17 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате и Гильменде.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210804/napadenie-1744294497.html

доха

афганистан

герат (провинция)

россия

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-06T09:57 true PT1M00S

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в мире, талибан, доха, афганистан, герат (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане