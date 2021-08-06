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Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов - РИА Новости, 06.08.2021
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов
Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:57
2021-08-06T09:57
2021-08-06T09:57
в мире
талибан
доха
афганистан
герат (провинция)
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Афганские военные ликвидировали 406 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана."Четыреста шесть террористов из "Талибана"* были ликвидированы и еще 209 ранены за минувшие сутки в результате военных операций афганской армии", - сообщило минобороны Афганистана в Twitter.Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 17 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате и Гильменде.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
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афганистан
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-06T09:57
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РИА Новости
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в мире, талибан, доха, афганистан, герат (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов
Минобороны Афганистана: военные ликвидировали 406 боевиков "Талибана"* за сутки