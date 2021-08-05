https://ria.ru/20210805/zheleznyak-1744513994.html

Железняк прокомментировал заявление Зеленского по Донбассу

Железняк прокомментировал заявление Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 05.08.2021

Железняк прокомментировал заявление Зеленского по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе подтверждает антироссийский курс украинской политики и говорит о том, что в данном регионе Киеву... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:04

2021-08-05T15:04

2021-08-05T15:04

в мире

оон

владимир зеленский

сергей железняк

госдума рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе подтверждает антироссийский курс украинской политики и говорит о том, что в данном регионе Киеву важны исключительно территории, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее в четверг президент Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, посоветовал "искать себе место в России".Кроме того, отметил российский парламентарий, высказывание Зеленского может стать угрозой для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Своими заявлениями о жителях Донбасса, которым, по мнению президента Украины, следует отказаться от родной земли и уехать, Зеленский в очередной раз подчеркивает, что Киеву нужны территории, а не люди, которые по праву на них проживают. Речь Зеленского звучит угрозой для жителей самопровозглашенных республик", - добавил политик.В этом отношении, добавил Железняк, политика Киева выражается в "пренебрежении обязательствами по минским соглашениям, сохранении напряженности на линии соприкосновения, тотальной блокаде и сегрегации" жителей ДНР и ЛНР. "Таким образом, руководство Украины демонстрирует истинные цели своей политики – желание возвратить территории, в том числе силовым путем, и уничтожить всех не согласных с политикой киевских властей. Нынешнее руководство в Киеве демонстрирует, что не учится на ошибках предшественников и настроено на сохранение конфронтации с Донбассом", - заключил Железняк.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210805/ukraina-1744511160.html

https://ria.ru/20210805/krym-1744491189.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, владимир зеленский, сергей железняк, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия