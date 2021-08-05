Железняк прокомментировал заявление Зеленского по Донбассу
Депутат Железняк высказался о заявлении Зеленского по Донбассу: Киеву важны не люди, а территории
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе подтверждает антироссийский курс украинской политики и говорит о том, что в данном регионе Киеву важны исключительно территории, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее в четверг президент Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, посоветовал "искать себе место в России".
"Как ни пытался господин Зеленский завуалировать свою идею, суть очевидна: русскоязычное население Украины является для властей страны бельмом на глазу, людьми второго сорта, которых не желают видеть и не намерены уважать их интересы", - сказал Железняк.
Кроме того, отметил российский парламентарий, высказывание Зеленского может стать угрозой для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Своими заявлениями о жителях Донбасса, которым, по мнению президента Украины, следует отказаться от родной земли и уехать, Зеленский в очередной раз подчеркивает, что Киеву нужны территории, а не люди, которые по праву на них проживают. Речь Зеленского звучит угрозой для жителей самопровозглашенных республик", - добавил политик.
В этом отношении, добавил Железняк, политика Киева выражается в "пренебрежении обязательствами по минским соглашениям, сохранении напряженности на линии соприкосновения, тотальной блокаде и сегрегации" жителей ДНР и ЛНР. "Таким образом, руководство Украины демонстрирует истинные цели своей политики – желание возвратить территории, в том числе силовым путем, и уничтожить всех не согласных с политикой киевских властей. Нынешнее руководство в Киеве демонстрирует, что не учится на ошибках предшественников и настроено на сохранение конфронтации с Донбассом", - заключил Железняк.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.