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Зеленский обвинил бывших президентов в ненависти к Украине
Зеленский обвинил бывших президентов в ненависти к Украине - РИА Новости, 05.08.2021
Зеленский обвинил бывших президентов в ненависти к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:02
2021-08-05T20:02
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее."Просто люди, которые управляли страной, — они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну", - сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом", опубликованном в четверг. Интервью он дал на русском языке.По его словам, люди, которые ранее управляли Украиной, "созданы для другой страны"."Ты просто для другой страны создан, ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь на Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое", - добавил он.
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в мире, украина, владимир зеленский
20:02 05.08.2021
 
Зеленский обвинил бывших президентов в ненависти к Украине

Президент Украины Зеленский: люди, которые ранее управляли Украиной, ненавидели ее

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее.
"Просто люди, которые управляли страной, — они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну", - сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом", опубликованном в четверг. Интервью он дал на русском языке.
По его словам, люди, которые ранее управляли Украиной, "созданы для другой страны".
"Ты просто для другой страны создан, ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь на Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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