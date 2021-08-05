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Зеленский обвинил бывших президентов в ненависти к Украине
Зеленский обвинил бывших президентов в ненависти к Украине - РИА Новости, 05.08.2021
Зеленский обвинил бывших президентов в ненависти к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:02
2021-08-05T20:02
2021-08-05T20:02
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее."Просто люди, которые управляли страной, — они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну", - сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом", опубликованном в четверг. Интервью он дал на русском языке.По его словам, люди, которые ранее управляли Украиной, "созданы для другой страны"."Ты просто для другой страны создан, ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь на Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое", - добавил он.
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РИА Новости
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в мире, украина, владимир зеленский
Зеленский обвинил бывших президентов в ненависти к Украине
Президент Украины Зеленский: люди, которые ранее управляли Украиной, ненавидели ее