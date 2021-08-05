https://ria.ru/20210805/zelenskiy-1744520656.html

Джабаров ответил на слова Зеленского о жителях Донбасса

Джабаров ответил на слова Зеленского о жителях Донбасса - РИА Новости, 05.08.2021

Джабаров ответил на слова Зеленского о жителях Донбасса

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT назвал подход президента Украины Владимира Зеленского к ситуации в Донбассе преступным. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:38

2021-08-05T15:38

2021-08-05T15:38

в мире

украина

владимир зеленский

владимир джабаров

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT назвал подход президента Украины Владимира Зеленского к ситуации в Донбассе преступным.Парламентарий заметил, что высказывания о том, что местным жителям, считающим себя русскими, стоит уезжать в Россию, не являются новыми."Им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают", — подчеркнул он.Джабаров добавил, что подобные высказывания привели к возвращению Крыма в состав России."Поэтому эта логика только отталкивает население юго-востока страны от Киева", — заключил сенатор.Ранее украинский лидер заявил, что Донбасс никогда не будет русской землей и предложил его жителям, которые считают себя русскими, "искать себе место в России". Он также провел аналогию с Берлинской стеной, разрушение которой, по его мнению, было предопределено.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210805/raspad-1744429643.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, владимир джабаров, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия