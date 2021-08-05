https://ria.ru/20210805/zelenskiy-1744520656.html
Джабаров ответил на слова Зеленского о жителях Донбасса
Джабаров ответил на слова Зеленского о жителях Донбасса - РИА Новости, 05.08.2021
Джабаров ответил на слова Зеленского о жителях Донбасса
Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT назвал подход президента Украины Владимира Зеленского к ситуации в Донбассе преступным. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:38
2021-08-05T15:38
2021-08-05T15:38
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT назвал подход президента Украины Владимира Зеленского к ситуации в Донбассе преступным.Парламентарий заметил, что высказывания о том, что местным жителям, считающим себя русскими, стоит уезжать в Россию, не являются новыми."Им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают", — подчеркнул он.Джабаров добавил, что подобные высказывания привели к возвращению Крыма в состав России."Поэтому эта логика только отталкивает население юго-востока страны от Киева", — заключил сенатор.Ранее украинский лидер заявил, что Донбасс никогда не будет русской землей и предложил его жителям, которые считают себя русскими, "искать себе место в России". Он также провел аналогию с Берлинской стеной, разрушение которой, по его мнению, было предопределено.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир джабаров, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
Джабаров ответил на слова Зеленского о жителях Донбасса
Сенатор Джабаров: подход Зеленского к ситуации с Донбассом является преступным