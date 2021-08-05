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Количество газовых заправок в Московской области увеличится вдвое

Количество газовых заправок в Московской области увеличится вдвое - РИА Новости, 05.08.2021

Количество газовых заправок в Московской области увеличится вдвое

Российское правительство в 2023 году выдаст Московской области субсидию, которая пойдет на строительство новых газовых заправок. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:29

2021-08-05T15:29

2021-08-05T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российское правительство в 2023 году выдаст Московской области субсидию, которая пойдет на строительство новых газовых заправок. Об этом сообщил телеканал "360".Подмосковью выделят 201,6 миллиона рублей. На эти средства планируется построить 10 новых заправок. Таким образом число площадок увеличится в два раза.По его словам, это обусловлено технологическими, экологическими и экономическими преимуществами природного газа.Новые объекты откроют в рамках государственной программы "Развитие энергетики".

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)