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Количество газовых заправок в Московской области увеличится вдвое
Количество газовых заправок в Московской области увеличится вдвое - РИА Новости, 05.08.2021
Количество газовых заправок в Московской области увеличится вдвое
Российское правительство в 2023 году выдаст Московской области субсидию, которая пойдет на строительство новых газовых заправок. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:29
2021-08-05T15:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российское правительство в 2023 году выдаст Московской области субсидию, которая пойдет на строительство новых газовых заправок. Об этом сообщил телеканал "360".Подмосковью выделят 201,6 миллиона рублей. На эти средства планируется построить 10 новых заправок. Таким образом число площадок увеличится в два раза.По его словам, это обусловлено технологическими, экологическими и экономическими преимуществами природного газа.Новые объекты откроют в рамках государственной программы "Развитие энергетики".
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московская область (подмосковье)
15:29 05.08.2021
 

Количество газовых заправок в Московской области увеличится вдвое

© РИА Новости / Максим БогодвидЗаправочные колонки на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)
Заправочные колонки на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российское правительство в 2023 году выдаст Московской области субсидию, которая пойдет на строительство новых газовых заправок. Об этом сообщил телеканал "360".
Подмосковью выделят 201,6 миллиона рублей. На эти средства планируется построить 10 новых заправок. Таким образом число площадок увеличится в два раза.
"Реализуемый на таких заправках природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива", — подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.
По его словам, это обусловлено технологическими, экологическими и экономическими преимуществами природного газа.
Новые объекты откроют в рамках государственной программы "Развитие энергетики".
 
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