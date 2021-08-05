https://ria.ru/20210805/zakonoproekt-1744578163.html

В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг

В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 05.08.2021

В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установление нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:46

2021-08-05T19:46

2021-08-05T19:46

общество

московская область (подмосковье)

москва

ярослав нилов

жкх

россия

жилищно-коммунальные услуги

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установление нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, соответствующий документ находится в думской базе.Актуальный федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи сегодня установлен в размере 22%. Субъект имеет право установить региональный стандарт, который может быть ниже федерального. Однако не все субъекты реализуют это право в связи с недостатком финансирования, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, законопроект позволит, снизив размер расходов по федеральному стандарту, устанавливать и региональный стандарт не выше 15%."Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов". - следует из пояснительной записки к законопроекту.Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил РИА Новости, что такая мера позволит исключить ситуации, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни. Так, в документе приводятся данные, что в Москве региональный стандарт установлен на уровне 10%, а в Московской области 22%, хотя прожиточный минимум в столице, как отмечается в записке, на порядок выше."Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах Российской Федерации региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не выше 15 процентов, то есть поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг", - отмечается в записке.

https://ria.ru/20210728/dolgi-1743187132.html

https://ria.ru/20210805/kommunalschiki-1744480427.html

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москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, ярослав нилов, жкх, россия, жилищно-коммунальные услуги