В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий снизить долю расходов на оплату коммунальных услуг
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установление нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, соответствующий документ находится в думской базе.
Актуальный федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи сегодня установлен в размере 22%. Субъект имеет право установить региональный стандарт, который может быть ниже федерального. Однако не все субъекты реализуют это право в связи с недостатком финансирования, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, законопроект позволит, снизив размер расходов по федеральному стандарту, устанавливать и региональный стандарт не выше 15%.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов". - следует из пояснительной записки к законопроекту.
Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил РИА Новости, что такая мера позволит исключить ситуации, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни. Так, в документе приводятся данные, что в Москве региональный стандарт установлен на уровне 10%, а в Московской области 22%, хотя прожиточный минимум в столице, как отмечается в записке, на порядок выше.
"Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах Российской Федерации региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не выше 15 процентов, то есть поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг", - отмечается в записке.