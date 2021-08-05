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В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг
В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 05.08.2021
В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установление нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:46
2021-08-05T19:46
общество
московская область (подмосковье)
москва
ярослав нилов
жкх
россия
жилищно-коммунальные услуги
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установление нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, соответствующий документ находится в думской базе.Актуальный федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи сегодня установлен в размере 22%. Субъект имеет право установить региональный стандарт, который может быть ниже федерального. Однако не все субъекты реализуют это право в связи с недостатком финансирования, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, законопроект позволит, снизив размер расходов по федеральному стандарту, устанавливать и региональный стандарт не выше 15%."Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов". - следует из пояснительной записки к законопроекту.Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил РИА Новости, что такая мера позволит исключить ситуации, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни. Так, в документе приводятся данные, что в Москве региональный стандарт установлен на уровне 10%, а в Московской области 22%, хотя прожиточный минимум в столице, как отмечается в записке, на порядок выше."Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах Российской Федерации региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не выше 15 процентов, то есть поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг", - отмечается в записке.
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общество, московская область (подмосковье), москва, ярослав нилов, жкх, россия, жилищно-коммунальные услуги
19:46 05.08.2021
 
В Госдуму внесли проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий снизить долю расходов на оплату коммунальных услуг

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвитанция ЖКХ и счетчик
Квитанция ЖКХ и счетчик - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установление нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, соответствующий документ находится в думской базе.
Актуальный федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи сегодня установлен в размере 22%. Субъект имеет право установить региональный стандарт, который может быть ниже федерального. Однако не все субъекты реализуют это право в связи с недостатком финансирования, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, законопроект позволит, снизив размер расходов по федеральному стандарту, устанавливать и региональный стандарт не выше 15%.
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"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов". - следует из пояснительной записки к законопроекту.
Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил РИА Новости, что такая мера позволит исключить ситуации, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни. Так, в документе приводятся данные, что в Москве региональный стандарт установлен на уровне 10%, а в Московской области 22%, хотя прожиточный минимум в столице, как отмечается в записке, на порядок выше.
"Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах Российской Федерации региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не выше 15 процентов, то есть поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг", - отмечается в записке.
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