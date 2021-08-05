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Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании
Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании - РИА Новости, 05.08.2021
Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании
Житель Кубани выстрелил в наркополицейского из травматического пистолета и убежал, но его быстро нашли, а при задержании он отрезал себе часть языка, сообщает... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:46
2021-08-05T12:46
2021-08-05T12:55
происшествия
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Житель Кубани выстрелил в наркополицейского из травматического пистолета и убежал, но его быстро нашли, а при задержании он отрезал себе часть языка, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, 30 июля оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков, получив оперативную информацию, на улице в хуторе Ленина потребовал от подозрительного мужчины остановиться. В ответ тот произвел из травматического оружия несколько выстрелов и скрылся. У полицейского – кровоподтеки на туловище и бедре. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья)."Следователем была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Потерпевший опознал мужчину как лицо, которое произвело в него выстрелы. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни не имеется", - добавляется в релизе.Мужчину арестовали, следствие проверяет информацию о его причастности к незаконному обороту наркотиков.
https://ria.ru/20210804/rozysk-1744324098.html
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происшествия, краснодарский край, россия
12:46 05.08.2021 (обновлено: 12:55 05.08.2021)
Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании
СК: житель Кубани стрелял в полицейского, а при задержании отрезал себе часть языка
КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости.
Житель Кубани выстрелил в наркополицейского из травматического пистолета и убежал, но его быстро нашли, а при задержании он отрезал себе часть языка, сообщает СУСК РФ
по Краснодарскому краю
.
По данным следствия, 30 июля оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков, получив оперативную информацию, на улице в хуторе Ленина потребовал от подозрительного мужчины остановиться. В ответ тот произвел из травматического оружия несколько выстрелов и скрылся. У полицейского – кровоподтеки на туловище и бедре. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).
"Следователем была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Потерпевший опознал мужчину как лицо, которое произвело в него выстрелы. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни не имеется", - добавляется в релизе.
Мужчину арестовали, следствие проверяет информацию о его причастности к незаконному обороту наркотиков.