https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744487151.html

Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании

Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании - РИА Новости, 05.08.2021

Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании

Житель Кубани выстрелил в наркополицейского из травматического пистолета и убежал, но его быстро нашли, а при задержании он отрезал себе часть языка, сообщает... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:46

2021-08-05T12:46

2021-08-05T12:55

происшествия

краснодарский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Житель Кубани выстрелил в наркополицейского из травматического пистолета и убежал, но его быстро нашли, а при задержании он отрезал себе часть языка, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, 30 июля оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков, получив оперативную информацию, на улице в хуторе Ленина потребовал от подозрительного мужчины остановиться. В ответ тот произвел из травматического оружия несколько выстрелов и скрылся. У полицейского – кровоподтеки на туловище и бедре. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья)."Следователем была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Потерпевший опознал мужчину как лицо, которое произвело в него выстрелы. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни не имеется", - добавляется в релизе.Мужчину арестовали, следствие проверяет информацию о его причастности к незаконному обороту наркотиков.

https://ria.ru/20210804/rozysk-1744324098.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, россия