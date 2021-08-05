https://ria.ru/20210805/yazyk-1744513865.html
Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора
Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора - РИА Новости, 05.08.2021
Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора
Русский язык наносит вред культурному коду Украины, заявили в украинской общественной организации "КиевПрайд". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:04
2021-08-05T15:04
2021-08-05T15:28
в мире
украина
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149653/30/1496533099_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_30899f6e4975ca5d8315d10b88e2009b.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Русский язык наносит вред культурному коду Украины, заявили в украинской общественной организации "КиевПрайд".На днях организация опубликовала в Instagram пост, в котором назвала Украину "страной для всех", заявила, что представители ЛГБТ-сообщества участвуют во всех сферах украинской жизни, и обвинила противников сексуальных меньшинств в том, что они идут против собственной страны и поддерживают политику агрессора.Один из подписчиков спросил, почему жители Донбасса и русскоязычные украинцы не могут быть частью "cтраны для всех". В ответ "КиевПрайд" назвал русский "языком захватчика" и угрозой культурному коду Украины.На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/ukraina-1739800037.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149653/30/1496533099_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_12458cf3a202d447a55f40158a4e0a6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, россия
15:04 05.08.2021 (обновлено: 15:28 05.08.2021)
Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора
Украинская ЛГБТ-организация "КиевПрайд" назвала русский языком агрессора
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Русский язык наносит вред культурному коду Украины
, заявили в украинской общественной организации "КиевПрайд"
.
На днях организация опубликовала в Instagram пост, в котором назвала Украину "страной для всех", заявила, что представители ЛГБТ-сообщества участвуют во всех сферах украинской жизни, и обвинила противников сексуальных меньшинств в том, что они идут против собственной страны и поддерживают политику агрессора.
Один из подписчиков спросил, почему жители Донбасса
и русскоязычные украинцы не могут быть частью "cтраны для всех". В ответ "КиевПрайд" назвал русский "языком захватчика" и угрозой культурному коду Украины.
На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.
В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.