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Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора
Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора - РИА Новости, 05.08.2021
Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора
Русский язык наносит вред культурному коду Украины, заявили в украинской общественной организации "КиевПрайд". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:04
2021-08-05T15:28
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Русский язык наносит вред культурному коду Украины, заявили в украинской общественной организации "КиевПрайд".На днях организация опубликовала в Instagram пост, в котором назвала Украину "страной для всех", заявила, что представители ЛГБТ-сообщества участвуют во всех сферах украинской жизни, и обвинила противников сексуальных меньшинств в том, что они идут против собственной страны и поддерживают политику агрессора.Один из подписчиков спросил, почему жители Донбасса и русскоязычные украинцы не могут быть частью "cтраны для всех". В ответ "КиевПрайд" назвал русский "языком захватчика" и угрозой культурному коду Украины.На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
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в мире, украина, донбасс, россия
15:04 05.08.2021 (обновлено: 15:28 05.08.2021)
 
Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора

Украинская ЛГБТ-организация "КиевПрайд" назвала русский языком агрессора

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛГБТ-парад "КиевПрайд"
ЛГБТ-парад КиевПрайд - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Русский язык наносит вред культурному коду Украины, заявили в украинской общественной организации "КиевПрайд".
На днях организация опубликовала в Instagram пост, в котором назвала Украину "страной для всех", заявила, что представители ЛГБТ-сообщества участвуют во всех сферах украинской жизни, и обвинила противников сексуальных меньшинств в том, что они идут против собственной страны и поддерживают политику агрессора.
Один из подписчиков спросил, почему жители Донбасса и русскоязычные украинцы не могут быть частью "cтраны для всех". В ответ "КиевПрайд" назвал русский "языком захватчика" и угрозой культурному коду Украины.
На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.
В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
Въездной знак города Киева - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 11:40В мире
"Кому как удобно". На Украине заступились за говорящих на русском языке
 
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