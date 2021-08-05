https://ria.ru/20210805/yamal-1744545346.html

Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость на Ямале, заявили власти

Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость на Ямале, заявили власти - РИА Новости, 05.08.2021

Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость на Ямале, заявили власти

Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:11

2021-08-05T17:11

2021-08-05T17:11

ямало-ненецкий автономный округ

общество

салехард

ямал

дмитрий артюхов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1920x0_80_0_0_ef2fa5f91c6249649b7eedf60a7bcc95.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."Меры поддержки семей дают результат… Ямал входит в число регионов, где растет рождаемость. Всего в стране их 23. В прошлом году в округе появилось на свет 7 037 детей", - говорится в сообщении.В перинатальном центре в Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил сертификат на получение чумового капитала семье Климовых. У Кристины и Петра родился третий ребенок. Семья проживает в тундре в районе Белоярска в одном чуме с родителями. Теперь они смогут переехать в собственное жилище.Чумовой капитал – новая мера поддержки на Ямале. С этого года многодетные семьи из числа коренных народов Севера, которые ведут традиционный образ жизни, могут получить полный комплект для сбора национального жилища. В него входят нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость комплекта – более полумиллиона рублей, отмечают власти."Поддержка семей – самый главный приоритет нашей работы. На Ямале самый большой в стране региональный материнский капитал, есть много дополнительных программ – это и льготные билеты для многодетных семей, и наборы для новорожденных. Но мы живем в регионе, где тысячи семей ведут традиционный образ жизни. И в силу этого они не могли воспользоваться нашей обычной поддержкой. Поэтому мы ввели новую меру – чумовой капитал. При этом все остальные программы для них сохраняются", – приводятся в сообщении слова губернатора.Материнский капитал за третьего и каждого последующего ребенка в размере 500 тысяч рублей выплачивается на Ямале с 2020 года. За это время его получили 3 673 семьи. Также введена региональная выплата за второго ребенка в размере 150 тысяч рублей. Каждый родившийся в округе малыш получает подарочный набор, в котором есть все необходимое для первого года жизни – от кокосового матраса до пухового комбинезона. Выдано больше 14 тысяч таких наборов.Третий год в округе действует программа льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей. Билет для них стоит 2 500 рублей. За время действия программы продано больше 28 тысяч билетов. Комплекс мер реализуется в рамках нацпроекта "Демография", уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html

https://ria.ru/20210723/yanao-1742606311.html

салехард

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, салехард, ямал, дмитрий артюхов