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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210805/yamal-1744545346.html
Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость на Ямале, заявили власти
Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость на Ямале, заявили власти - РИА Новости, 05.08.2021
Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость на Ямале, заявили власти
Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:11
2021-08-05T17:11
ямало-ненецкий автономный округ
общество
салехард
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."Меры поддержки семей дают результат… Ямал входит в число регионов, где растет рождаемость. Всего в стране их 23. В прошлом году в округе появилось на свет 7 037 детей", - говорится в сообщении.В перинатальном центре в Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил сертификат на получение чумового капитала семье Климовых. У Кристины и Петра родился третий ребенок. Семья проживает в тундре в районе Белоярска в одном чуме с родителями. Теперь они смогут переехать в собственное жилище.Чумовой капитал – новая мера поддержки на Ямале. С этого года многодетные семьи из числа коренных народов Севера, которые ведут традиционный образ жизни, могут получить полный комплект для сбора национального жилища. В него входят нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость комплекта – более полумиллиона рублей, отмечают власти."Поддержка семей – самый главный приоритет нашей работы. На Ямале самый большой в стране региональный материнский капитал, есть много дополнительных программ – это и льготные билеты для многодетных семей, и наборы для новорожденных. Но мы живем в регионе, где тысячи семей ведут традиционный образ жизни. И в силу этого они не могли воспользоваться нашей обычной поддержкой. Поэтому мы ввели новую меру – чумовой капитал. При этом все остальные программы для них сохраняются", – приводятся в сообщении слова губернатора.Материнский капитал за третьего и каждого последующего ребенка в размере 500 тысяч рублей выплачивается на Ямале с 2020 года. За это время его получили 3 673 семьи. Также введена региональная выплата за второго ребенка в размере 150 тысяч рублей. Каждый родившийся в округе малыш получает подарочный набор, в котором есть все необходимое для первого года жизни – от кокосового матраса до пухового комбинезона. Выдано больше 14 тысяч таких наборов.Третий год в округе действует программа льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей. Билет для них стоит 2 500 рублей. За время действия программы продано больше 28 тысяч билетов. Комплекс мер реализуется в рамках нацпроекта "Демография", уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html
https://ria.ru/20210723/yanao-1742606311.html
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общество, салехард, ямал, дмитрий артюхов
17:11 05.08.2021
 
Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость на Ямале, заявили власти

Власти ЯНАО: меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость в регионе

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"Меры поддержки семей дают результат… Ямал входит в число регионов, где растет рождаемость. Всего в стране их 23. В прошлом году в округе появилось на свет 7 037 детей", - говорится в сообщении.
В перинатальном центре в Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил сертификат на получение чумового капитала семье Климовых. У Кристины и Петра родился третий ребенок. Семья проживает в тундре в районе Белоярска в одном чуме с родителями. Теперь они смогут переехать в собственное жилище.
Чумовой капитал – новая мера поддержки на Ямале. С этого года многодетные семьи из числа коренных народов Севера, которые ведут традиционный образ жизни, могут получить полный комплект для сбора национального жилища. В него входят нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость комплекта – более полумиллиона рублей, отмечают власти.
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"Поддержка семей – самый главный приоритет нашей работы. На Ямале самый большой в стране региональный материнский капитал, есть много дополнительных программ – это и льготные билеты для многодетных семей, и наборы для новорожденных. Но мы живем в регионе, где тысячи семей ведут традиционный образ жизни. И в силу этого они не могли воспользоваться нашей обычной поддержкой. Поэтому мы ввели новую меру – чумовой капитал. При этом все остальные программы для них сохраняются", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Материнский капитал за третьего и каждого последующего ребенка в размере 500 тысяч рублей выплачивается на Ямале с 2020 года. За это время его получили 3 673 семьи. Также введена региональная выплата за второго ребенка в размере 150 тысяч рублей. Каждый родившийся в округе малыш получает подарочный набор, в котором есть все необходимое для первого года жизни – от кокосового матраса до пухового комбинезона. Выдано больше 14 тысяч таких наборов.
Третий год в округе действует программа льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей. Билет для них стоит 2 500 рублей. За время действия программы продано больше 28 тысяч билетов. Комплекс мер реализуется в рамках нацпроекта "Демография", уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоСалехардЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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