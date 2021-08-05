Онлайн-конференция к 40-летию Группы спецназначения "Вымпел"
10 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 40-летию Группы специального назначения "Вымпел".
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Участники:
- президент Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран ГСН "Вымпел" Валерий ПОПОВ;
- первый заместитель президента Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран Управления "В" Владимир СИЛАНТЬЕВ;
- первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, ветеран Управления "В", Герой России Вячеслав БОЧАРОВ;
- ветеран ГСН "Вымпел", Герой России Сергей ШАВРИН;
- ветеран Управления "В", Герой России Александр КОПЫЛОВ.
19 августа 1981 года, в период обострения холодной войны, в противовес силам специальных операций НАТО была образована Группа специального назначения "Вымпел". Об истории подразделения, о создателях и героях, а также о задачах, стоящих перед ветеранами ГСН "Вымпел" и ветеранами Управления "В", пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран ГСН "Вымпел" Валерий ПОПОВ;
- первый заместитель президента Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран Управления "В" Владимир СИЛАНТЬЕВ;
- первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, ветеран Управления "В", Герой России Вячеслав БОЧАРОВ;
- ветеран ГСН "Вымпел", Герой России Сергей ШАВРИН;
- ветеран Управления "В", Герой России Александр КОПЫЛОВ.
19 августа 1981 года, в период обострения холодной войны, в противовес силам специальных операций НАТО была образована Группа специального назначения "Вымпел". Об истории подразделения, о создателях и героях, а также о задачах, стоящих перед ветеранами ГСН "Вымпел" и ветеранами Управления "В", пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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