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Онлайн-конференция к 40-летию Группы спецназначения "Вымпел"
Онлайн-конференция к 40-летию Группы спецназначения "Вымпел" - РИА Новости, 05.08.2021
Онлайн-конференция к 40-летию Группы спецназначения "Вымпел"
10 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 40-летию Группы специального назначения "Вымпел".
2021-08-05T13:31
2021-08-05T13:31
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран ГСН "Вымпел" Валерий ПОПОВ;- первый заместитель президента Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран Управления "В" Владимир СИЛАНТЬЕВ;- первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, ветеран Управления "В", Герой России Вячеслав БОЧАРОВ;- ветеран ГСН "Вымпел", Герой России Сергей ШАВРИН;- ветеран Управления "В", Герой России Александр КОПЫЛОВ.19 августа 1981 года, в период обострения холодной войны, в противовес силам специальных операций НАТО была образована Группа специального назначения "Вымпел". Об истории подразделения, о создателях и героях, а также о задачах, стоящих перед ветеранами ГСН "Вымпел" и ветеранами Управления "В", пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:31 05.08.2021
 

Онлайн-конференция к 40-летию Группы спецназначения "Вымпел"

Читать ria.ru в
10 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 40-летию Группы специального назначения "Вымпел".
Задать вопрос

Участники:
- президент Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран ГСН "Вымпел" Валерий ПОПОВ;
- первый заместитель президента Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран Управления "В" Владимир СИЛАНТЬЕВ;
- первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, ветеран Управления "В", Герой России Вячеслав БОЧАРОВ;
- ветеран ГСН "Вымпел", Герой России Сергей ШАВРИН;
- ветеран Управления "В", Герой России Александр КОПЫЛОВ.

19 августа 1981 года, в период обострения холодной войны, в противовес силам специальных операций НАТО была образована Группа специального назначения "Вымпел". Об истории подразделения, о создателях и героях, а также о задачах, стоящих перед ветеранами ГСН "Вымпел" и ветеранами Управления "В", пойдет речь на мероприятии.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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