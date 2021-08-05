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Онлайн-конференция к 40-летию Группы спецназначения "Вымпел"

Онлайн-конференция к 40-летию Группы спецназначения "Вымпел" - РИА Новости, 05.08.2021

Онлайн-конференция к 40-летию Группы спецназначения "Вымпел"

10 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 40-летию Группы специального назначения "Вымпел".

2021-08-05T13:31

2021-08-05T13:31

2021-08-05T13:31

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран ГСН "Вымпел" Валерий ПОПОВ;- первый заместитель президента Ассоциации Группы "Вымпел", ветеран Управления "В" Владимир СИЛАНТЬЕВ;- первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, ветеран Управления "В", Герой России Вячеслав БОЧАРОВ;- ветеран ГСН "Вымпел", Герой России Сергей ШАВРИН;- ветеран Управления "В", Герой России Александр КОПЫЛОВ.19 августа 1981 года, в период обострения холодной войны, в противовес силам специальных операций НАТО была образована Группа специального назначения "Вымпел". Об истории подразделения, о создателях и героях, а также о задачах, стоящих перед ветеранами ГСН "Вымпел" и ветеранами Управления "В", пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы