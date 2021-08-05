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Клишас прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Клишас прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021

Клишас прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Наличие или отсутствие иностранных наблюдателей не влияет на легитимность выборов в РФ, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:40

2021-08-05T13:40

2021-08-05T13:48

политика

выборы в государственную думу

россия

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

андрей клишас

обсе

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наличие или отсутствие иностранных наблюдателей не влияет на легитимность выборов в РФ, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев."Наличие или отсутствие на выборах иностранных наблюдателей никак не влияет на легитимность выборов", - сказал Клишас.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210804/slutskiy-1744399401.html

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политика, выборы в государственную думу, россия, в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, андрей клишас, обсе