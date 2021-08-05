https://ria.ru/20210805/vybory-1744497436.html

Толстой оценил отказ ОБСЕ отправить наблюдателей на выборы в России

Толстой оценил отказ ОБСЕ отправить наблюдателей на выборы в России - РИА Новости, 05.08.2021

Толстой оценил отказ ОБСЕ отправить наблюдателей на выборы в России

ОБСЕ вряд ли пойдет на непризнание парламентских выборов в России, БДИПЧ планировало отправить в РФ так много наблюдателей, чтобы долго муссировать тему... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:38

2021-08-05T13:38

2021-08-05T13:39

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

выборы в государственную думу

петр толстой

обсе

россия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. ОБСЕ вряд ли пойдет на непризнание парламентских выборов в России, БДИПЧ планировало отправить в РФ так много наблюдателей, чтобы долго муссировать тему "нарушений", считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."В принципе, ничего не будет, если они не признают наши выборы. Думаю, на такой шаг они не пойдут. Скорее они сообщат, что не будут готовы их охарактеризовать, потому что они их не наблюдали. Непризнание повлечет за собой разрыв всех межпарламентских связей, а они у нас, все-таки, есть. Работают наши депутаты и в ОБСЕ, и в Парламентской ассамблее Совета Европы", - сказал Толстой в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По словам парламентария, существует вклад России в межпарламентский диалог. "У нас есть площадка, где мы можем открыто сказать правду", - пояснил он.Также он отметил, что бюро планировало отправить большое количество наблюдателей в РФ, чтобы потом можно было бы долгое время обвинять Россию в "каких-то грехах"."Миссия в 500 наблюдателей дала бы большой задел на будущее. Потом можно было бы года три обвинять Россию в каких-то грехах - что у нас не так светофоры на улицах горят или мы не ту музыку слушаем. Это, к сожалению, уже сформированный тренд", - уточнил он.

https://ria.ru/20210805/vybory-1744488210.html

https://ria.ru/20210805/obse-1744429316.html

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в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, петр толстой, обсе, россия