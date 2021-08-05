https://ria.ru/20210805/voyna-1744591975.html

Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США

Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США - РИА Новости, 05.08.2021

Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США

Ядерная война между Соединенными Штатами и Россией представляет реальную угрозу, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в The Hill. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T22:01

2021-08-05T22:01

2021-08-05T22:08

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В США экс-разведчица увидела признаки подготовки к войне с Россией

https://cdn22.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ядерная война между Соединенными Штатами и Россией представляет реальную угрозу, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в The Hill."Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений", — объяснила Коффлер.Бывшая разведчица увидела в модернизации российского ядерного вооружения предпосылки к началу будущего открытого конфликта.Также, по ее мнению, ядерная доктрина современной России намного опаснее своего советского аналога, существовавшего во времена Холодной войны.Российская доктрина выходит за рамки "теоретической" и опирается на "реальность", подчеркнула она.Россия — единственная страна, обладающая потенциалом стереть с лица земли Америку посредством ядерных ударов с суши, моря или воздуха. Нет сомнений, что две страны "готовы к ядерному конфликту", вопрос лишь в том, как его предотвратить, заключила офицер США в отставке.

https://ria.ru/20210730/sssr-1743657676.html

https://ria.ru/20210513/voyna-1732118476.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, россия