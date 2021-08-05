https://ria.ru/20210805/voyna-1744591975.html
Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США
Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США - РИА Новости, 05.08.2021
Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США
Ядерная война между Соединенными Штатами и Россией представляет реальную угрозу, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в The Hill. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T22:01
2021-08-05T22:01
2021-08-05T22:08
в мире
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россия
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В США экс-разведчица увидела признаки подготовки к войне с Россией
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ядерная война между Соединенными Штатами и Россией представляет реальную угрозу, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в The Hill."Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений", — объяснила Коффлер.Бывшая разведчица увидела в модернизации российского ядерного вооружения предпосылки к началу будущего открытого конфликта.Также, по ее мнению, ядерная доктрина современной России намного опаснее своего советского аналога, существовавшего во времена Холодной войны.Российская доктрина выходит за рамки "теоретической" и опирается на "реальность", подчеркнула она.Россия — единственная страна, обладающая потенциалом стереть с лица земли Америку посредством ядерных ударов с суши, моря или воздуха. Нет сомнений, что две страны "готовы к ядерному конфликту", вопрос лишь в том, как его предотвратить, заключила офицер США в отставке.
https://ria.ru/20210730/sssr-1743657676.html
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в мире, сша, россия
22:01 05.08.2021 (обновлено: 22:08 05.08.2021)
Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США
The Hill: Россия и США находятся на пороге возможной ядерной войны