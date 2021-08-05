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Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США
Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США - РИА Новости, 05.08.2021
Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США
Ядерная война между Соединенными Штатами и Россией представляет реальную угрозу, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в The Hill. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T22:01
2021-08-05T22:08
в мире
сша
россия
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В США экс-разведчица увидела признаки подготовки к войне с Россией
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ядерная война между Соединенными Штатами и Россией представляет реальную угрозу, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в The Hill."Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений", — объяснила Коффлер.Бывшая разведчица увидела в модернизации российского ядерного вооружения предпосылки к началу будущего открытого конфликта.Также, по ее мнению, ядерная доктрина современной России намного опаснее своего советского аналога, существовавшего во времена Холодной войны.Российская доктрина выходит за рамки "теоретической" и опирается на "реальность", подчеркнула она.Россия — единственная страна, обладающая потенциалом стереть с лица земли Америку посредством ядерных ударов с суши, моря или воздуха. Нет сомнений, что две страны "готовы к ядерному конфликту", вопрос лишь в том, как его предотвратить, заключила офицер США в отставке.
https://ria.ru/20210730/sssr-1743657676.html
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в мире, сша, россия
22:01 05.08.2021 (обновлено: 22:08 05.08.2021)
 
Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны между Россией и США

The Hill: Россия и США находятся на пороге возможной ядерной войны

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Depositphotos / curraheeshutter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ядерная война между Соединенными Штатами и Россией представляет реальную угрозу, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в The Hill.
"Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений", — объяснила Коффлер.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 16:40
Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0
Бывшая разведчица увидела в модернизации российского ядерного вооружения предпосылки к началу будущего открытого конфликта.
Также, по ее мнению, ядерная доктрина современной России намного опаснее своего советского аналога, существовавшего во времена Холодной войны.
"Атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием, которое никогда не применялось в бою", — отметила Коффлер.
Российская доктрина выходит за рамки "теоретической" и опирается на "реальность", подчеркнула она.
Россия — единственная страна, обладающая потенциалом стереть с лица земли Америку посредством ядерных ударов с суши, моря или воздуха. Нет сомнений, что две страны "готовы к ядерному конфликту", вопрос лишь в том, как его предотвратить, заключила офицер США в отставке.
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