https://ria.ru/20210805/vkontakte-1744499619.html

ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков

ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков - РИА Новости, 05.08.2021

ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков

ВКонтакте анонсировала десктопное приложение для видеозвонков. Оно станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:51

2021-08-05T13:51

2021-08-05T13:51

технологии

вконтакте

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКонтакте анонсировала десктопное приложение для видеозвонков. Оно станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых конференций.Приложение поддерживает все функции, которые есть в этих сервисах. Звонки в нем не ограничены по времени, к разговору можно присоединяться без профиля в соцсети, доступна запись звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество. Также можно будет устанавливать AR-фоны, демонстрировать экран в разрешении 4К, заглушать посторонние звуки с помощью интеллектуального шумоподавления.Вместе с новым приложением на всех платформах звонков ВКонтакте появится функция "Зал ожидания": пользователь присоединится к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку. Это еще один способ, как администраторы могут обеспечивать приватность звонков: модерировать состав участников и ограничивать подключение нежелательных пользователей.Ранее ВКонтакте анонсировала, что запустит бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников — 2 048 человек одновременно.

https://rsport.ria.ru/20210722/vkontakte-1742402917.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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