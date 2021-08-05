https://ria.ru/20210805/vkontakte-1744499619.html
ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков
ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков - РИА Новости, 05.08.2021
ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков
ВКонтакте анонсировала десктопное приложение для видеозвонков. Оно станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:51
2021-08-05T13:51
2021-08-05T13:51
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКонтакте анонсировала десктопное приложение для видеозвонков. Оно станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых конференций.Приложение поддерживает все функции, которые есть в этих сервисах. Звонки в нем не ограничены по времени, к разговору можно присоединяться без профиля в соцсети, доступна запись звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество. Также можно будет устанавливать AR-фоны, демонстрировать экран в разрешении 4К, заглушать посторонние звуки с помощью интеллектуального шумоподавления.Вместе с новым приложением на всех платформах звонков ВКонтакте появится функция "Зал ожидания": пользователь присоединится к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку. Это еще один способ, как администраторы могут обеспечивать приватность звонков: модерировать состав участников и ограничивать подключение нежелательных пользователей.Ранее ВКонтакте анонсировала, что запустит бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников — 2 048 человек одновременно.
https://rsport.ria.ru/20210722/vkontakte-1742402917.html
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технологии, вконтакте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКонтакте анонсировала десктопное приложение для видеозвонков. Оно станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых конференций.
Приложение поддерживает все функции, которые есть в этих сервисах. Звонки в нем не ограничены по времени, к разговору можно присоединяться без профиля в соцсети, доступна запись звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество. Также можно будет устанавливать AR-фоны, демонстрировать экран в разрешении 4К, заглушать посторонние звуки с помощью интеллектуального шумоподавления.
Вместе с новым приложением на всех платформах звонков ВКонтакте появится функция "Зал ожидания": пользователь присоединится к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку. Это еще один способ, как администраторы могут обеспечивать приватность звонков: модерировать состав участников и ограничивать подключение нежелательных пользователей.
Ранее ВКонтакте анонсировала, что запустит бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников — 2 048 человек одновременно.