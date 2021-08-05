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В МИД заявили о готовности оперативно оформить визы американским дипломатам
В МИД заявили о готовности оперативно оформить визы американским дипломатам - РИА Новости, 05.08.2021
В МИД заявили о готовности оперативно оформить визы американским дипломатам
Россия готова оперативно оформить визы новым сотрудникам посольства США, командируемым для работы в Москве, заявил в четверг замдиректора департамента... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:00
2021-08-05T16:00
2021-08-05T16:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия готова оперативно оформить визы новым сотрудникам посольства США, командируемым для работы в Москве, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.Он подчеркнул, что несмотря на неконструктивный настрой американской стороны, которая не продлевает визы дипломатам РФ, Москва "открыта для диалога"."Готовы учитывать американские озабоченности, в частности, оперативно оформить визы новым сотрудникам дипмиссии США в Москве", - сказал Бикантов на брифинге.
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в мире, сша, москва, россия
В МИД заявили о готовности оперативно оформить визы американским дипломатам
Замдиректора департамента информации МИД Бикантов: Россия готова оформить визы дипломатам из США