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В МИД заявили о готовности оперативно оформить визы американским дипломатам

В МИД заявили о готовности оперативно оформить визы американским дипломатам - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД заявили о готовности оперативно оформить визы американским дипломатам

Россия готова оперативно оформить визы новым сотрудникам посольства США, командируемым для работы в Москве, заявил в четверг замдиректора департамента... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:00

2021-08-05T16:00

2021-08-05T16:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия готова оперативно оформить визы новым сотрудникам посольства США, командируемым для работы в Москве, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.Он подчеркнул, что несмотря на неконструктивный настрой американской стороны, которая не продлевает визы дипломатам РФ, Москва "открыта для диалога"."Готовы учитывать американские озабоченности, в частности, оперативно оформить визы новым сотрудникам дипмиссии США в Москве", - сказал Бикантов на брифинге.

https://ria.ru/20210803/zakharova-1744231592.html

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россия

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2021

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в мире, сша, москва, россия