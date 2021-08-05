https://ria.ru/20210805/videonablyudenie-1744586619.html

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит 96% участков

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит 96% участков - РИА Новости, 05.08.2021

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит 96% участков

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму в общей сложности охватит 96% участков, где потенциально могут проголосовать около 98% избирателей, заявила председатель... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:54

2021-08-05T20:54

2021-08-05T21:31

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах в Госдуму в общей сложности охватит 96% участков, где потенциально могут проголосовать около 98% избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости."Мы выводим на иной качественный уровень процесс видеоконтроля, видеонаблюдения, который в общей сложности охватит 96% избирательных участков, на которых потенциально могут проголосовать около 98% избирателей! Это комплексная система организации наблюдения, видеонаблюдения, видеофиксации, записи и перемотки видеокадров в целях предупреждения и выявления возможных нарушений, оперативной реакции на сообщения о нарушениях", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу