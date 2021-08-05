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Мурашко оценил эффективность вакцинации пожилых людей от COVID-19
Мурашко оценил эффективность вакцинации пожилых людей от COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
Мурашко оценил эффективность вакцинации пожилых людей от COVID-19
Вакцинация от коронавируса лиц старшего возраста имеет эффект, отмечается снижение заболеваемости среди пожилых людей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:04
2021-08-05T16:04
2021-08-05T16:05
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса лиц старшего возраста имеет эффект, отмечается снижение заболеваемости среди пожилых людей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы обращали большое внимание на вакцинацию лиц старшего возраста, это действительно имеет эффект, поскольку и снижение заболеваемости в этой категории населения, то есть лиц старше 60 лет, отмечается именно за счет ранней проведенной вакцинации в весенней период и в начале летнего периода", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Глава Минздрава РФ отметил, что продолжать профилактику коронавирусной инфекции в группах старше 60 лет "крайне необходимо".
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16:04 05.08.2021 (обновлено: 16:05 05.08.2021)
Мурашко оценил эффективность вакцинации пожилых людей от COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: вакцинация от COVID-19 лиц старшего возраста имеет эффект