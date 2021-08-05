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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html
Bloomberg: против дельта-штамма COVID-19 могут потребоваться новые вакцины
Bloomberg: против дельта-штамма COVID-19 могут потребоваться новые вакцины - РИА Новости, 05.08.2021
Bloomberg: против дельта-штамма COVID-19 могут потребоваться новые вакцины
Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на работу британских... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:07
2021-08-05T09:07
распространение коронавируса
в мире
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на работу британских ученых.По утверждению специалистов, эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%.В связи с этим они заключили, что такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против дельта-штамма COVID-19, так как мутация вируса делает существующие вакцины малоэффективными.В исследовании приняли участие около 98 тысяч человек.Ранее Роспотребнадзор заявил, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против нового штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
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в мире, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
09:07 05.08.2021
 
Bloomberg: против дельта-штамма COVID-19 могут потребоваться новые вакцины

Британские ученые: против дельта-штамма коронавируса могут потребоваться новые вакцины

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на работу британских ученых.
По утверждению специалистов, эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%.
В связи с этим они заключили, что такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против дельта-штамма COVID-19, так как мутация вируса делает существующие вакцины малоэффективными.
В исследовании приняли участие около 98 тысяч человек.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 09:25Распространение коронавируса
Названо смертельно опасное последствие коронавируса
Ранее Роспотребнадзор заявил, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против нового штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.
Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
 
Распространение коронавирусаВ миреИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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