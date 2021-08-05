https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html

Bloomberg: против дельта-штамма COVID-19 могут потребоваться новые вакцины

Bloomberg: против дельта-штамма COVID-19 могут потребоваться новые вакцины - РИА Новости, 05.08.2021

Bloomberg: против дельта-штамма COVID-19 могут потребоваться новые вакцины

Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на работу британских... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:07

2021-08-05T09:07

2021-08-05T09:07

распространение коронавируса

в мире

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на работу британских ученых.По утверждению специалистов, эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%.В связи с этим они заключили, что такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против дельта-штамма COVID-19, так как мутация вируса делает существующие вакцины малоэффективными.В исследовании приняли участие около 98 тысяч человек.Ранее Роспотребнадзор заявил, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против нового штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744104829.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19