https://ria.ru/20210805/udmurtiya-1744534644.html

В Удмуртии отремонтировали два культурных центра по федеральному проекту

В Удмуртии отремонтировали два культурных центра по федеральному проекту - РИА Новости, 05.08.2021

В Удмуртии отремонтировали два культурных центра по федеральному проекту

В Удмуртии в двух селах завершился ремонт культурных центров по федеральному проекту "Культура малой Родины", обновленные здания готовы встречать зрителей,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:33

2021-08-05T16:33

2021-08-05T16:33

удмуртская республика

общество

селтинский район

единая россия

александр бречалов

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УФА, 5 авг – РИА Новости. В Удмуртии в двух селах завершился ремонт культурных центров по федеральному проекту "Культура малой Родины", обновленные здания готовы встречать зрителей, сообщил глава республики Александр Бречалов.По его словам, масштабные работы в Красногорском доме культуры велись в несколько этапов. С 2017 года здесь отремонтирован зрительный зал, коридоры и входная группа, установлены пластиковые окна и двери, проведена внутренняя отделка помещений, обновлены полы и лестницы. Закуплена световая и звуковая аппаратура и новые театральные кресла."Благодаря ремонту кружковых кабинетов ребята в райцентре занимаются любимым делом в комфортных условиях. В 2021 году здесь отремонтировали хореографический класс, вспомогательные помещения и заменили двери в кабинетах", - сообщил глава Удмуртии.По его данным, в центре национальных культур в деревне Новая Жикья установлена система отопления, водопровод, водоотведение и оборудованы новые санузлы."Ежегодно здесь проводится более 130 различных мероприятий. Общий охват участников составляет 5 тысяч человек. Там базируются национальные объединения Селтинского района", - пояснил Бречалов, напомнив, что целью федерального проекта "Культура малой Родины" является обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20210728/udmurtiya-1743276536.html

селтинский район

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общество, селтинский район, единая россия, александр бречалов