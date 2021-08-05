Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744435326.html
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы - РИА Новости, 05.08.2021
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T05:19
2021-08-05T05:32
в мире
безопасность
узбекистан
афганистан
ми-171
россия
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744277052_6:0:3284:1844_1920x0_80_0_0_130e86b623068b9d9ec905df2f808a0d.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в тылу условного противника, сообщили в пресс-службе ЦВО.Всего в учениях задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих двух стран.Во время учений разведывательные группы спецназа десантировались из транспортно-боевых вертолетов Ми-171 и Н-215 беспарашютным способом, с использованием спусковых устройств. Высадку с использованием элементов горного снаряжения проводили с высоты 25 метров на неподготовленные площадки.После приземления военнослужащие провели разведку района, обнаружили и уничтожили лагерь "незаконных вооруженных формирований".Российско-узбекские учения проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане, их цель — отработка вопросов отражения возможных угроз, практического взаимодействия и сохранения стабильности в Центральной Азии.
https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html
https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744270850.html
узбекистан
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744277052_598:0:3057:1844_1920x0_80_0_0_1afafb8064fc7f3b1b788052d31a2df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, безопасность, узбекистан, афганистан, ми-171, россия, обострение ситуации в афганистане
05:19 05.08.2021 (обновлено: 05:32 05.08.2021)
 
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы

Российские и узбекские спецназовцы провели диверсию в тылу "противника" близ афганской границы

© Фото : @Uz_ Armiya / YoutubeУзбекско-российские военные учения "Жануб-2021/Юг-2021"
Узбекско-российские военные учения Жануб-2021/Юг-2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : @Uz_ Armiya / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в тылу условного противника, сообщили в пресс-службе ЦВО.
Всего в учениях задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих двух стран.

"В Сурхандарьинской области на полигоне "Термез" военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учения провели совместную операцию по ведению диверсионных действий в тылу условного противника", — говорится в сообщении.

Во время учений разведывательные группы спецназа десантировались из транспортно-боевых вертолетов Ми-171 и Н-215 беспарашютным способом, с использованием спусковых устройств. Высадку с использованием элементов горного снаряжения проводили с высоты 25 метров на неподготовленные площадки.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
3 августа, 08:00
"Хочешь смерти, приезжай!" Зачем России учения у границы Афганистана
После приземления военнослужащие провели разведку района, обнаружили и уничтожили лагерь "незаконных вооруженных формирований".
Российско-узбекские учения проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане, их цель — отработка вопросов отражения возможных угроз, практического взаимодействия и сохранения стабильности в Центральной Азии.
Узбекско-российские военные учения Жануб-2021/Юг-2021 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 07:46
Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе
 
В миреБезопасностьУзбекистанАфганистанМи-171РоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния