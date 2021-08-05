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Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы - РИА Новости, 05.08.2021
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T05:19
2021-08-05T05:19
2021-08-05T05:32
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ми-171
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обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в тылу условного противника, сообщили в пресс-службе ЦВО.Всего в учениях задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих двух стран.Во время учений разведывательные группы спецназа десантировались из транспортно-боевых вертолетов Ми-171 и Н-215 беспарашютным способом, с использованием спусковых устройств. Высадку с использованием элементов горного снаряжения проводили с высоты 25 метров на неподготовленные площадки.После приземления военнослужащие провели разведку района, обнаружили и уничтожили лагерь "незаконных вооруженных формирований".Российско-узбекские учения проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане, их цель — отработка вопросов отражения возможных угроз, практического взаимодействия и сохранения стабильности в Центральной Азии.
https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html
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в мире, безопасность, узбекистан, афганистан, ми-171, россия, обострение ситуации в афганистане
05:19 05.08.2021 (обновлено: 05:32 05.08.2021)
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
Российские и узбекские спецназовцы провели диверсию в тылу "противника" близ афганской границы