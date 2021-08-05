https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744598039.html
Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице
Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице - РИА Новости, 05.08.2021
Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице
Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:44
2021-08-05T23:44
2021-08-05T23:49
туризм
дмитрий азаров
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
здоровье - общество
анталья (провинция)
нтк интурист
россия
дтп с российскими туристами в турции
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."По данным туроператора "НТК Интурист", в больнице остаются четверо российских туристов, пострадавших в результате произошедшего 2 августа 2021 года ДТП в турецкой провинции Анталья. Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Еще один пострадавший также находится в общей палате. Остальные были выписаны", - сказали в ведомстве.В Ростуризме также отметили, что домой в Самару уже вылетели 13 туристов, еще двое должны будут отправиться в Россию в ближайшее время."Все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также страховая компания и туроператор полностью обеспечат репатриацию погибших", - уточнили в ведомстве.В пресс-службе также добавили, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ДТП.
https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744423683.html
анталья (провинция)
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Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист".
Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении.
2021-08-05T23:44
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РИА Новости
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дмитрий азаров, федеральное агентство по туризму (ростуризм), здоровье - общество, анталья (провинция), нтк интурист, россия, дтп с российскими туристами в турции
23:44 05.08.2021 (обновлено: 23:49 05.08.2021)
Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице
Ростуризм: четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице