https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744598039.html

Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице

Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице - РИА Новости, 05.08.2021

Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице

Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:44

2021-08-05T23:44

2021-08-05T23:49

туризм

дмитрий азаров

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

здоровье - общество

анталья (провинция)

нтк интурист

россия

дтп с российскими туристами в турции

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, остаются в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."По данным туроператора "НТК Интурист", в больнице остаются четверо российских туристов, пострадавших в результате произошедшего 2 августа 2021 года ДТП в турецкой провинции Анталья. Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Еще один пострадавший также находится в общей палате. Остальные были выписаны", - сказали в ведомстве.В Ростуризме также отметили, что домой в Самару уже вылетели 13 туристов, еще двое должны будут отправиться в Россию в ближайшее время."Все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также страховая компания и туроператор полностью обеспечат репатриацию погибших", - уточнили в ведомстве.В пресс-службе также добавили, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ДТП.

https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744423683.html

анталья (провинция)

россия

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2021

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Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист". Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении. 2021-08-05T23:44 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дмитрий азаров, федеральное агентство по туризму (ростуризм), здоровье - общество, анталья (провинция), нтк интурист, россия, дтп с российскими туристами в турции