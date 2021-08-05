https://ria.ru/20210805/tsentr-1744508813.html

В Липецкой области в 2023 году появится центр радионуклидной терапии

В Липецкой области в 2023 году появится центр радионуклидной терапии - РИА Новости, 05.08.2021

В Липецкой области в 2023 году появится центр радионуклидной терапии

Центр радионуклидной терапии откроют в Липецкой области, проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между администрацией региона и АО "Русатом... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:41

2021-08-05T14:41

2021-08-05T14:41

липецкая область

липецкая область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Центр радионуклидной терапии откроют в Липецкой области, проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между администрацией региона и АО "Русатом Хэлскеа" с целью повышения доступности и качества оказания онкологической помощи населению, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов. По его словам, уже определён генпроектировщик и подрядчик для возведения центра радионуклидной терапии. АО "Русатом Хэлскеа" (дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения) и ООО "Радиоизотопные приборы" заключили договор на выполнение проектно-изыскательских работ. Артамонов отметил, что инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей. Центр будет создан на базе Липецкого областного онкологического диспансера и сможет оказывать более 2,8 тысяч услуг для диагностики и лечения онкологических заболеваний современными методами радионуклидной терапии. Планируется, что первых пациентов центр сможет принять в 2023 году. "Высокотехнологичная медицина откроет новые возможности для лечения онкологических заболеваний. Больные получат более качественную и доступную помощь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210802/mfts-1744039127.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", игорь артамонов