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Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейне
Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейне - РИА Новости, 05.08.2021
Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейне
Во Владивостоке тигры Тайган и Алекса из парка "Белый лев" устроили себе водные процедуры. Несмотря на то, что в бассейне для них обустроены специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика. В жаркую погоду бассейн стал излюбленным местом для полосатых хищников.
2021-08-05T11:34
2021-08-05T11:34
2021-08-05T12:46
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Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейне
Во Владивостоке тигры Тайган и Алекса из парка "Белый лев" устроили себе водные процедуры. Несмотря на то, что в бассейне для них обустроены специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика. В жаркую погоду бассейн стал излюбленным местом для полосатых хищников.
2021-08-05T11:34
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PT0M48S
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видео, владивосток
Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейне
Во Владивостоке тигры Тайган и Алекса из парка "Белый лев" устроили себе водные процедуры. Несмотря на то, что в бассейне для них обустроены специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика. В жаркую погоду бассейн стал излюбленным местом для полосатых хищников.
2021-08-05T11:34
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PT0M48S
11:34 05.08.2021 (обновлено: 12:46 05.08.2021)
Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейне
Во Владивостоке тигры Тайган и Алекса из парка "Белый лев" устроили себе водные процедуры. Несмотря на то, что в бассейне для них обустроены специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика. В жаркую погоду бассейн стал излюбленным местом для полосатых хищников.