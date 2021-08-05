Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейне

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Во Владивостоке тигры Тайган и Алекса из парка "Белый лев" устроили себе водные процедуры. Несмотря на то, что в бассейне для них обустроены специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика. В жаркую погоду бассейн стал излюбленным местом для полосатых хищников.